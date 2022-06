Climat: des vagues de chaleur intenses attendues en France et dans l’ouest de l’Europe

Il va faire chaud en France et en Europe de l'Ouest, une vague de chaleur exceptionnelle par son ampleur et sa précocité est attendue d'ici la fin de la semaine avec parfois des températures avoisinant les 40 degrés Celsius. Un phénomène qui touche déjà l’Afrique du Nord et qui va donc remonter vers le nord.

« Il fait déjà très chaud sur l’Afrique du Nord, en particulier sur le Maroc, sur l’Espagne avec des températures qui dépassent régulièrement les 40 degrés, explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Puis après, cet air chaud - effectivement - se propage principalement sur la France. L’Italie du Nord devrait aussi avoir des températures assez élevées, mais pas aussi marquées que chez nous. »

Pour le prévisionniste, c’est pratiquement du jamais vu, de l’air aussi chaud sur tout le pays à cette époque de l’année. Il estime que tout converge pour que l’on puisse attribuer cela au réchauffement climatique puisque depuis quelques années maintenant il y a des vagues de chaleur de plus en plus précoces, de plus en plus tardives, de plus en plus intenses comme le prévoyaient les climatologues.

« On peut l’attribuer effectivement au réchauffement climatique, mais ce n’est pas la seule cause. La cause première d’une telle situation, c’est l’arrivée d’une masse d’air très chaude qui provient d’Afrique du Nord, c’est ça la cause première. Mais, dans une situation identique, il y a quelques décennies, on n’aurait pas eu des températures aussi importantes. »

En Espagne, les refuges climatiques comme solution

La vague de chaud touche aussi l'Espagne, plus habituée à la chaleur, elle doit pourtant avancer certaines mesures de prévention comme l'ouverture des « refuges climatiques » à Barcelone où le thermomètre dépasse les 30º ces jours-ci.

Ces « refuges climatiques » sont mis en place en période de forte chaleur et cette année ces espaces municipaux, où les Barcelonais peuvent aller passer quelques heures pour se rafraîchir, ouvrent exceptionnellement plus tôt que prévu dès ce lundi, rapporte notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel.

Pour l'adjoint à la mairie, Eloi Badia, l'urgence climatique est aussi une question de santé: « Ces vagues de chaleur sont un des effets les plus visibles du dérèglement climatique, mais c'est aussi un sujet qui nous inquiète parce que, selon les chiffres de l'Agence de santé de Barcelone, on estime à 150 le nombre de morts directement ou indirectement lié à ces fortes températures chaque année. »

Des centres de plus en plus nombreux et ouverts plus longtemps

Écoles, bibliothèques, parcs ou encore musées, au total 200 espaces frais sont mis à disposition, soit un centre à moins de 10 minutes de chaque habitant où il peut s'asseoir, boire et surtout se rafraîchir. Une mesure qui s'est adaptée au fil des années aux étés de plus en plus chauds, explique l'élu: « Quand on a commencé les refuges climatiques, on en avait peu et ils n’ouvraient que pendant les pics de chaleur et maintenant on a beaucoup plus de centres et ils sont ouverts tout l'été. »

Le pic est attendu ce jeudi à Barcelone où les températures ne descendront pas sous les 23º la nuit et la mairie étudie déjà comment activer ces refuges plus tôt dans l'année en 2023.

