Des membres et sympathisants présumés du groupe État islamique arrêtés en Allemagne et en Suisse

Quatre membres et sympathisants présumés du groupe État islamique (EI) ont été arrêtés en Suisse et en Allemagne lors d'une opération conjointe. C’est ce qu’ont annoncé, mardi 14 juin, les parquets des deux pays.

En Suisse, trois personnes ont été interpellées lundi soir dans les cantons de Zürich, Saint-Gall et Lucerne, a annoncé dans un communiqué le ministère public de la Confédération helvétique, précisant que les autorités avaient en outre procédé à sept perquisitions.

Les personnes interpellées, au sujet desquelles aucun détail n'a été communiqué, sont soupçonnées de « participation ou de soutien à l'organisation terroriste interdite État islamique », précisent les autorités suisses.

En Allemagne, un homme a été dans le même temps arrêté à Römerberg (dans l’ouest du pays), selon le parquet fédéral allemand. Le suspect, Aleem N., est « fortement soupçonné de préparation d'un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État et d'appartenance à un groupe terroriste à l'étranger », indique dans un communiqué le parquet fédéral.

Des traductions de textes officiels pour le groupe terroriste

Aleem N. est soupçonné d'avoir brièvement rejoint la Syrie en septembre 2020 avant, « au plus tard à partir d'avril 2021, d'intégrer l'EI depuis l'Allemagne et de mener de vastes activités de propagande pour l'organisation ». Le parquet poursuit en précisant que « sa tâche consistait principalement à traduire des textes officiels, des vidéos ou des messages audio de l'EI de l'arabe vers l'allemand et à les diffuser sur différents canaux du service de messagerie Telegram dans l'espace germanophone ».

« L'EI considère ces activités comme équivalentes à la participation directe au jihad violent », fait valoir l'autorité judiciaire. Le suspect s'est par ailleurs « probablement soumis à un entretien téléphonique avec des responsables de l'EI à la fin de l'automne 2021 » pour « vérifier sa fiabilité » avant d'éventuellement gagner des « zones d'opération de l'EI ». « Une telle tentative a de nouveau échoué en janvier 2022 », ajoute le parquet, précisant qu'Aleem N. serait présenté mardi à un juge d'instruction de la Cour fédérale de justice, qui lui notifiera le mandat d'arrêt et décidera de l'exécution de la détention provisoire.

(Avec AFP)

