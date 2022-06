Emmanuel Macron à la rencontre des troupes françaises déployées en Roumanie

Emmanuel Macron en tournée en Roumanie et en Moldavie, deux pays voisins de l’Ukraine en guerre. Vendredi soir, le président français a rendu visite aux militaires déployés le cadre d’une mission de l'Otan sur une base du sud de la Roumanie, près du port de Constantza.

Avec notre envoyée spéciale à Constantza, Anastasia Becchio

Dans un hangar de la base Mihail Kogalniceanu, Emmanuel Macron serre des mains et s’entretient quelques instants avec des militaires de la mission Aigle. Le bataillon qui compte 800 hommes, 500 français et 300 belges, a été déployé en urgence quelques jours seulement après le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février. « Ce que la France a bâti par votre truchement, c'est un engagement unique, constitutif de notre crédibilité et de notre protection. En vous déployant si vite, si clairement, si fort, vous avez contribué à consolider ces partenariats et bâtir ce qui est le plus long et le précieux à constituer entre des armées : la confiance. »

Travail sur les chaînes de commandement

Confiance, cohésion, des choses sur lesquelles il a fallu travailler pour des unités faisant certes toutes partie de l’Otan, mais qui ont des sensibilités différentes a confié le colonel Vincent Minguet à la tête du bataillon : « On a plus ou moins tous les mêmes procédures dans les armées occidentales, mais on a besoin de s'entraîner. Les Russes ont patiné parce que la chaîne de commandement était déficiente. Donc, on s'est vraiment entraîné là-dessus. On s'est remis en cause et on a essayé de s'améliorer dans ce domaine-là. »

Sur la base, des travaux de terrassement sont en cours. Le bataillon comptera prochainement 1 000 hommes et sera doté en matériel plus lourd : « de manière durable, nous aurons besoin de nous protéger, de dissuader, d’être présents » a prévenu Emmanuel Macron.

