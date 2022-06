[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: «La bataille du Donbass restera comme l'une des plus violentes en Europe», déclare Zelensky

Au 111e jour de guerre, suivez en direct ce mardi 14 juin les dernières informations sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les troupes russes ont chassé lundi l'armée ukrainienne du centre de Sievierodonetsk, ville clé de l'est de l'Ukraine que les deux armées se disputent depuis des semaines, a annoncé lundi l'état-major ukrainien.

► Amnesty International a accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation.

► Le président français Emmanuel Macron a appelé au renforcement de l'industrie européenne de défense, qui doit être « beaucoup plus forte » à l'aune de besoins militaires accrus avec la guerre en Ukraine, et demandé « une réévaluation » des dépenses militaires françaises.

06h25 : Le président ukrainien presse les Occidentaux de lui envoyer des armes « modernes » pour enrayer le coût humain « terrifiant » infligé par les troupes russes

« La bataille du Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe », a affirmé le président ukrainien dans son allocution quotidienne lundi soir. « Le coût humain de cette bataille pour nous est très élevé. Il est juste terrifiant », a-t-il ajouté, insistant sur le besoin désespéré de recevoir ces armements, alors que Kiev fait état de 100 à 300 de ses hommes tués chaque jour.

« Seule une artillerie moderne assurera notre avantage », ajoute le président de 44 ans, se disant confiant dans la capacité de son armée à « libérer le territoire », « y compris Marioupol et la Crimée ». « Nous avons juste besoin d'assez d'armes pour assurer tout cela. Nos partenaires en ont », a-t-il martelé.

Cet appel intervient alors que les alliés fournissent déjà munitions, pièces détachées et armement léger à Kiev et que le Groupe de contact pour l'Ukraine, créé par le ministre de la Défense américain Lloyd Austin, doit se réunir mercredi à Bruxelles.

