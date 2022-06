Guerre en Ukraine: le double jeu suisse avec les sanctions sur le charbon russe

La Suisse joue-t-elle un double jeu dans la guerre en Ukraine ? D’un côté, le pays a troqué sa neutralité historique pour dénoncer l’agression russe et se joindre aux sanctions contre le régime de Vladimir Poutine. De l’autre, Berne traînerait des pieds pour appliquer ces mêmes sanctions pour ne pas froisser les intérêts des oligarques. Un exemple, celui du commerce de charbon russe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémy Lanche

C’est l’un des plus petits cantons de Suisse. L’un des plus riches aussi. Et cette richesse, Zoug le doit en grande partie aux avantages fiscaux qu’il octroie aux nombreuses sociétés de négoce des matières premières qui y ont élu domicile. Certaines sont directement aux mains d’oligarques ou de leurs hommes de paille.

Même si les autorités ne veulent pas le voir, estime Adria Budry, enquêteur à Public Eye : « L'interprétation du secrétariat de l'économie suisse, c'est de dire : "Attention, ce ne sont pas des sociétés russes, mais des sociétés suisses. Et puis, pour les propriétaires, on ne sait pas trop, on n'a pas fait l'enquête, etc." C'est un manque de volonté politique. »

Un secteur opaque

D’après l’ONG, la Suisse négocie 75% des exportations de charbon russe depuis son territoire. Un marché qui ne sera plus possible après le 31 août et l’entrée en vigueur des dernières sanctions. Mais dans un secteur caractérisé avant tout par son opacité, et avec des autorités peu pressées de traquer les oligarques, rien ne permet de dire que les transactions vont s’arrêter du jour au lendemain : « On parle quand même d'un pays où le ministre de l'Économie, au lendemain des sanctions, dit immédiatement qu'il ne croit pas à leur efficacité. La Suisse tente de préserver les intérêts russes sur son territoire. Au pire, elle est carrément complice. »

Quant au pétrole russe, lui aussi largement négocié depuis la Suisse, les entreprises suisses ont jusqu’à la fin de l’année pour le vendre. Avant que la pratique soit également interdite.

►À lire aussi : Plusieurs ONG dénoncent le financement massif de l'industrie du charbon par les banques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne