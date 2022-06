Allemagne: les dépenses alimentaires compliquées par une inflation toujours très élevée

Des vendeurs de fruits et légumes entre leurs marchandises dans le hall du marché de Francfort, en Allemagne, mardi 14 juin 2022. AP - Michael Probst

RFI

L'inflation est partout de retour. En Allemagne, la hausse des prix en mai a atteint près de 8% sur un an, une augmentation inédite depuis le choc pétrolier il y a bientôt cinquante ans. Les carburants ont augmenté de 40% sur un an. La hausse est moins forte, mais sensible pour les produits alimentaires.