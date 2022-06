[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev appelle à «tenir le coup» au Donbass où Moscou propose un couloir humanitaire

Au 112e jour de l'invasion russe en Ukraine, mercredi 15 juin, un couloir humanitaire doit être ouvert jusqu'à 17h TU pour permettre l'évacuation des civils de l'usine d'Azot, à Sievierodonetsk, ravagée par les combats.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La Russie a annoncé mardi la mise en place mercredi d'un couloir humanitaire pour l'évacuation, vers une localité sous contrôle russe, des civils se trouvant dans l'usine Azot à Sievierodonetsk où les combats font rage. Mais Kiev n'a pas répondu aux appels à hisser le drapeau blanc, le président Volodymyr Zelensky exhortant plutôt ses forces à tenir bon.

► Les autorités ukrainiennes affirment que les forces russes ont détruit le dernier pont menant à la ville de Sievierodonetsk, dans l'est du pays, coupant ainsi une voie d'évacuation pour les civils pris au piège dans la bataille pour cette ville clé du cœur industriel de l'Ukraine. Le chef de l'administration de la ville, Oleksandr Striouk, affirme que les canaux de communication vers la ville restent ouverts mais « sont assez compliqués ».

► Amnesty International a accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation.

06h54 : Les besoins en armement de l'Ukraine au programme d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan

Les livraisons d'armes à l'Ukraine seront au programme d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'Otan à laquelle seront conviés des pays partenaires ce mercredi à Bruxelles, ont indiqué des responsables américains, alors que Kiev demande une augmentation significative de ces livraisons pour l'aider à repousser les troupes russes dans l'est de l'Ukraine.

Elle sera dirigée par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. C'est la troisième fois qu'une telle réunion, à laquelle participeront près de 50 pays, est organisée pour discuter de l'aide à apporter à l'Ukraine. « La Russie n'a pas abandonné le combat, malgré ses progrès plutôt anémiques. Ce que nous avons, c'est une opération russe lente et progressive », a déclaré un haut responsable de la défense américaine, qui préfère conserver l'anonymat. « La question est donc de savoir ce dont les Ukrainiens ont besoin pour continuer à ralentir et à contrecarrer l'objectif russe, comme ils l'ont déjà fait, et ce sera l'une des principales préoccupations des ministres de la Défense », a-t-il ajouté.

Les responsables américains s'attendent à ce que des annonces concernant des livraisons d'armes supplémentaires à l'Ukraine soient faites dans les prochains jours.

06h40 : Les Russes appellent à hisser le drapeau blanc dans l'usine Azot, le président Zelensky exhorte à « tenir le coup » dans la région

Des militaires ukrainiens à Sievierodonetsk, dans la région de Louhansk, le 8 juin 2022. AP - Oleksandr Ratushniak

Le ministère russe de la Défense a exhorté les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc et cesser une « résistance absurde ». « Un couloir humanitaire sera ouvert (...) le 15 juin » de 5h00 TU à 17h TU, a-t-il indiqué, assurant qu'il garantirait « l'évacuation en toute sûreté de l'ensemble des civils, sans exception ».

Selon le chef de l'administration de Sievierodonetsk, Oleksandr Striouk, « 540 à 560 personnes » sont réfugiées dans les souterrains de la vaste usine chimique Azot, emblématique de cette ville industrielle de l'est de l'Ukraine. Cette situation rappelle celle de l'aciérie Azovstal, qui fut des semaines durant la dernière poche de résistance ukrainienne du port de Marioupol, sur la mer d'Azov. Selon l'ONG Norwegian Refugee Council, les civils réfugiés dans l'usine sont « presque entièrement coupés de tout ravitaillement ».

Mais loin d'accepter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi soir ses compatriotes à « tenir le coup » dans le Donbass, région « vitale » à ses yeux et dont dépendra la suite de la guerre lancée par Moscou le 24 février contre son pays. « Il est vital de rester dans le Donbass », a-t-il déclaré dans son adresse à la nation quotidienne diffusée sur Telegram, « la défense de la région est essentielle pour donner une indication sur celui qui dominera dans les semaines à venir ». « Il faut tenir le coup », a Volodymyr Zelensky, « plus l'ennemi y subit des pertes, moins il aura de force pour continuer son agression ».

Sievieronetsk et Lyssytchansk, deux villes jumelles d'environ 100 000 habitants, sont l'enjeu depuis plusieurs jours d'une bataille acharnée. La chute de ces deux villes permettrait aux forces russes de cibler Sloviansk, dans la région de Donetsk, à quelque 70 km à l'ouest. Et au-delà, elle permettra à Moscou de prendre le contrôle de tout le Donbass, région minière essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

