Ukraine: «L'enjeu n'est pas tant d'établir la réalité des crimes de guerre que les responsabilités»

La commission d’enquête des Nations Unies sur l’Ukraine présente ce mercredi le rapport de son enquête sur les graves violations des droits de l’homme commises dans les régions de Kiev, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy, entre fin février et mars 2022. Le but de cette enquête est « de demander des comptes aux responsables ». Pour la première fois, les crimes de guerres sont documentés alors que les combats continuent. Qui mène ces enquêtes, peut-on espérer voir les coupables traduits en justice ? Clémence Bectarte, avocate et coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) répond aux questions de RFI.

RFI : En quoi les enquêtes qui sont actuellement menées sur les crimes de guerre commis en Ukraine sont-elles différentes de celles qui ont pu être menées jusqu’à présent ?

Clémence Bectarte : D'abord, elles sont sans précédent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant d'acteurs et de mécanismes d'enquête se mettre en place si tôt après le déclenchement d'un conflit, ce qui est possible grâce à une mobilisation importante de la communauté internationale, notamment au niveau des Nations unies, mais aussi des États qui ont appelé très tôt à l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale Internationale (CPI). Donc on a aujourd'hui cet effort très important avec différents échelons, qui enquêtent sur les crimes de guerre qui sont en train d'être perpétrés en Ukraine. Et puis on a aussi une très grande mobilisation sur le terrain puisqu'il faut le souligner, il y a, alors que cette guerre fait rage, un accès important au terrain pour les ONG, et puis aussi pour les enquêteurs de diverses juridictions qui peuvent donc en temps réel recueillir des preuves et recueillir aussi les témoignages des victimes.

Où en sont ces enquêtes ?

Ce qu'on peut déjà dire, c'est que la procureure générale ukrainienne - il faut le rappeler, la justice ukrainienne est la première compétente pour enquêter sur ces crimes qui sont commis sur le territoire ukrainien - publie régulièrement un état des lieux sur l'avancement des enquêtes et le nombre d'enquêtes aussi. On parle aujourd'hui de plus de 13 000 incidents qui auraient été rapportés à la justice ukrainienne et qui font aujourd'hui l'objet d'enquêtes qui pourrait mener à des qualifications de crimes de guerre.

Il y a ensuite, bien sûr, la Cour pénale internationale qui a ouvert très tôt, dès début mars, une enquête visant les crimes commis sur le territoire ukrainien par toutes les parties au conflit. Cette enquête, elle est très importante parce que la Cour pénale internationale a pour mandat d'aller rechercher les plus hauts niveaux de responsabilité et que c'est la seule Cour qui pourrait envisager d’exercer des poursuites à l'encontre de Vladimir Poutine. Et puis il y a un certain nombre d'États, notamment européens, mais pas seulement, qui ont également ouvert des enquêtes, soit parce que certains de leurs ressortissants avaient été victimes, soit sur le fondement du mécanisme de compétence universelle, donc on a un nombre important, environ une quinzaine d'États qui ont aujourd'hui des enquêtes en cours sur ces crimes de guerre.

Des gendarmes français chargés d'enquêter sur des crimes de guerre imputés aux forces russes se tiennent à côté d'une fosse commune à Boutcha, en Ukraine, le 12 avril 2022. AP - Wladyslaw Musiienko

Et puis, enfin, on a cette commission internationale d'enquête des Nations unies qui s'apprêtent à rendre son premier rapport et qui a un rôle très important aussi à jouer, qui est très complémentaire. Cette commission d'enquête n'a pas forcément un mandat judiciaire, d'apporter des preuves qui permettraient une Cour de justice de se prononcer, mais elle a un rôle tout à fait fondamental, d'abord, d'établir certains faits et puis ensuite de continuer à mobiliser, à alerter la communauté internationale sur la nécessité d'enclencher des mécanismes de justice s’agissant des crimes de guerre perpétrés en Ukraine.

Est-ce qu'il y a une coordination entre tous ces acteurs ?

Oui, il y a une coordination qui s'est mise en place très tôt. Il y a une équipe d'enquête commune qui s'est mise en place et dont le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, fait partie. Donc, il y a une coordination. Ce sont différents mécanismes qui se parlent et qui sont censés, il faut l’espérer, agir en complémentarité les uns avec les autres. La justice ukrainienne, la procureure générale ukrainienne, a très tôt dit dans le conflit qu'il lui faudrait du soutien. Bien évidemment, on peut imaginer l’ampleur des crimes sur lesquels il faut enquêter. Il y en a un certain nombre dont la Cour pénale internationale, mais aussi d'autres justices nationale, qui se sont mises au service, qui ont répondu à cet appel de la procureure générale ukrainienne, pour aider la justice ukrainienne à pouvoir enquêter, établir les responsabilités et recueillir les preuves.

Est-ce que ces enquêtes menées très peu de temps après les faits changent la donne à la fois pour les victimes comme pour les coupables ?

C'est très important qu'elles puissent être faites en temps réel. D'abord parce que l'un des grands enjeux, lorsqu'on fait face à de tels crimes, c'est celui de la préservation des preuves, et donc il est important qu'il y ait des enquêteurs qui puisse accéder au terrain pour sauvegarder les preuves qui vont être recueillies. Et puis ensuite, bien évidemment, pour sauvegarder la parole des victimes et la préserver. Ce sont des victimes au plus proche des faits et des témoins qui vont avoir à apporter des indications très précieuses, non seulement bien sûr sur la réalité des crimes perpétrés, mais aussi parfois sur les forces en présence et les auteurs à qui on pourrait imputer ces crimes.

Exhumation d'un charnier près de Boutcha, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine, lundi 13 juin 2022. AP - Natacha Pisarenko

Ces nouvelles méthodes qui sont employées dans les enquêtes qui sont en train d'être menées en Ukraine et la vitesse à laquelle tout ce processus est réalisé, est-ce que ça change la guerre ?

Il est trop tôt pour dire si ça changera la guerre, on a aujourd'hui plutôt une crainte, c'est de voir cette guerre perdurer dans le temps et s'enliser dans un conflit au long cours, ce qui est un grand risque aujourd'hui. Il est vraiment trop tôt pour savoir si ces initiatives en faveur de la justice pourraient renverser la donne ou inverser le cours des choses.

En même temps, ce qu'il faut rappeler, c'est que le fait que ces enquêtes puissent intervenir en temps réel, aujourd'hui, au plus près des événements rend possible, probable, un véritable processus de justice qui puisse se mettre en œuvre, et c'est bien évidemment fondamental pour les victimes en premier lieu et aussi pour lutter contre cette impunité qui est une des causes du déclenchement de cette guerre.

C'est parce que le régime de Vladimir Poutine, l'armée russe, n'ont jamais été tenus responsables d'autres crimes commis, je pense à la Tchétchénie, à l'est de l'Ukraine, à la Crimée et bien sûr à la Syrie, que cette guerre a pu être menée et que ces crimes peuvent se perpétrer aujourd'hui. Donc il est très important que des actes forts soient pris pour conserver les preuves et pour garantir que les auteurs puissent un jour être jugés et en particulier les plus hauts niveaux de responsabilité, qu'ils soient politiques où militaires.

Peut-on espérer que ces enquêtes vont permettre à terme de condamner et d'incarcérer les coupables ?

Là encore, il est trop tôt pour le dire puisqu'on le sait très bien en matière de justice internationale : cela dépendra aussi de considérations politiques et géopolitiques. Mais en tout cas, l'enjeu de préserver les preuves et d'arriver à remonter le plus haut des chaînes de commandement et établir les responsabilités, c'est un enjeu majeur aujourd'hui et tout est fait pour le permettre. Ensuite, si des actes de poursuite sont lancés, il faudra espérer qu'il y aura la même mobilisation de la communauté internationale pour pouvoir arriver effectivement à ce que des mandats d'arrêt par exemple puissent être exécutés., et à ce que ces plus hauts niveaux de responsabilité puissent un jour comparaître devant une Cour de justice, que ce soit devant la Cour pénale internationale à La Haye ou ailleurs.

Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs sur le terrain ?

D'abord, c'est l'ampleur des crimes qui sont commis. On le voit, les exactions se multiplient jour après jour. Donc ça pose bien évidemment des défis en termes de capacité pour ses enquêteurs, pour la justice ukrainienne et pas seulement. Et puis ensuite, il y a l'enjeu majeur qui est non pas tant d'établir la réalité des crimes de guerre, je pense que là le premier rapport de la commission internationale d'enquête pourra y contribuer, mais d'établir les responsabilités et les plus hauts niveaux. C'est vraiment ça qu'il sera le plus difficile à prouver devant une Cour de justice. Encore une fois, quelle que soit la Cour qui sera amenée à juger les plus hauts responsables, c'est vraiment d'arriver à prouver soit que des ordres ont été donnés, soit qu'il y a un niveau de responsabilité juridique aux plus hauts niveaux de la hiérarchie militaire et politique sur les crimes qui sont commis sur le terrain en Ukraine.

On entend de plus en plus parler de crimes commis par les forces ukrainiennes. Est-ce que des enquêtes indépendantes sont en cours et si oui, les enquêteurs font ils face à des difficultés pour travailler sur ces faits-là ?

C'est le mandat de la Cour pénale internationale. L’enquête qui a été ouverte vise les crimes commis en Ukraine sur le territoire ukrainien par toutes les parties au conflit. Donc, bien évidemment, cela doit être aussi un objectif pour montrer qu'il s'agit bien d'un processus de justice impartiale et qu'il faudra aussi, le cas échéant, et si cela est avéré et bien arriver à établir de potentiels crimes de guerre qui seraient perpétrés par les forces ukrainiennes. Pour l'instant, on voit bien que la majorité des crimes qui ont été reportées, qui font l'objet d'enquêtes, sont bien sûr attribués aux russes. Mais on ne sait pas comment ce conflit va se développer dans le temps et il faudra bien évidemment en premier lieu que la Cour pénale internationale puisse démontrer là sa capacité à enquêter en toute impartialité.

En matière de justice, est-ce que selon vous il va y avoir un avant et un après ? Est-ce que ça va changer la donne pour la justice internationale, même les justices nationales, en matière de crimes de guerre ?

Il faut vraiment espérer qu'il y aura un tournant parce que non seulement le fait que ces mécanismes se mettent en place, mais également le fait qu'il y ait une invocation de la nécessité de justice au plus fort de cette guerre et au plus près de cette guerre, tout cela est un signe d'espoir je pense pour les victimes, pour aussi parvenir à sauvegarder cette volonté-là. On l'a vu sur la Syrie : cette mobilisation qui a été bien moindre au moment du conflit syrien, et qui s'est affaiblie dans le temps. Donc c'est aujourd'hui tout l'enjeu et je dirais que c'est même un test grandeur nature pour la justice pénale internationale d'arriver à concrétiser tous ces efforts, toutes ces enquêtes qui se mettent en place, et à ce que tout cela se traduise par des actes de poursuites effectifs et on l’espère aussi par des procès qui auront du sens et qui permettront à la fois d'établir la réalité, ce qui est un enjeu majeur dans une guerre dont on sait qu'elle est aussi une guerre de désinformation, de manipulation de l'opinion publique en premier lieu bien sûr, de la part du Kremlin. Et donc il y a un vrai enjeu. Et puis, bien évidemment aussi vis-à-vis des victimes et pour lancer un vrai message aujourd'hui contre l'impunité qui est un l'un des grands mots et qui est bien souvent l'une des causes majeures de déclenchement de tels conflits.

