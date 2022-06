À Kiev, Macron, Scholz et Draghi se disent prêts à octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE

Les dirigeants français, allemand et italien ainsi que leur homologue roumain se sont dits jeudi prêts à accorder « immédiatement » à l'Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne, et à la soutenir militairement « aussi longtemps qu'il le faudra », lors d'une visite inédite à Kiev.

« Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion », a déclaré le président français Emmanuel Macron, à l'issue d'entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis. « Ce statut sera assorti d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie », a ajouté le dirigeant français, qui assume la présidence tournante de l'UE jusqu'au 30 juin.

Olaf Scholz a lui aussi dit espérer une « décision positive » de l'Union européenne sur l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine comme à la Moldavie voisine. Il faudra « faire tout le nécessaire » pour « trouver l'unanimité » au sein de l'UE pour lancer ces candidatures, a-t-il ajouté.

Une décision les 23 et 24 juin

« Aujourd'hui, le message le plus important de notre visite est que l'Italie veut l'Ukraine dans l'Union européenne », a aussi affirmé Mario Draghi. « Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Le peuple ukrainien défend chaque jour les valeurs de démocratie et de liberté qui sont à la base du projet européen, de notre projet. Nous ne pouvons pas traîner les pieds et retarder ce processus » d'adhésion qui prendra du temps, a-t-il poursuivi.

Les Vingt-Sept doivent prendre une décision sur cette question à l'unanimité lors du sommet européen des 23 et 24 juin. Parmi les 27, les pays d'Europe de l'Est appuient cette candidature, mais d'autres comme le Danemark ou les Pays-Bas ont exprimé des réserves.

Le président Zelensky a lui souligné que l'Union européenne était « à la veille de décisions historiques ». « Les Ukrainiens ont déjà mérité le droit (...) d'obtenir le statut de candidat » et sont « prêts à travailler » pour que l'Ukraine devienne « membre de plein droit de l'UE », a-t-il souligné.

Soutien militaire

Les dirigeants français et allemand, arrivés à Kiev dans la matinée par un train de nuit spécial, se sont également engagés à poursuivre leur soutien militaire à Kiev. Emmanuel Macron a annoncé de son côté que la France allait livrer à l'Ukraine « six Caesar additionnels », ces canons automoteurs réputés pour leur précision et dont 12 exemplaires avaient selon lui déjà été livrés. « Il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter (...) La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour (...) nous sommes aux côtés des Ukrainiens sans ambiguïté », avait-il affirmé plus tôt jeudi, lors d'une brève visite avec ses homologues européens à Irpin, une banlieue de Kiev dévastée par la guerre.

Le président français a été très critiqué en Ukraine ces derniers jours pour avoir affirmé qu'il ne fallait pas « humilier » la Russie, et pour maintenir un dialogue régulier avec Vladimir Poutine. « La décision revient au président Macron, mais je ne suis pas sûr que le président russe soit prêt à entendre quoi que ce soit », a déclaré Volodymyr Zelensky en réponse à la question d'un journaliste. « Cela ne concerne pas qu'Emmanuel, je ne crois pas qu'aucun dirigeant dans le monde aujourd'hui puisse individuellement forcer la Russie à arrêter la guerre ».

(Avec AFP)

