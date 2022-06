[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron à Kiev pour adresser «un message d'unité européenne aux Ukrainiens»

Au 113e jour de l'invasion russe en Ukraine, jeudi 16 juin, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le Premier ministre italien, Mario Draghi, sont arrivés dans la capitale ukrainienne pour apporter le soutien des Européens face à l'agression russe.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le Premier ministre italien, Mario Draghi ont pris un train spécial pour l'Ukraine. Ils doivent rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelinsky, qui réclame le statut de candidat à l'UE.

► La Russie a accusé mercredi les forces de Kiev d’avoir empêché l’évacuation par un « couloir humanitaire » des civils se trouvant dans une usine de Sievierodonetsk, ville de l’est de l’Ukraine où les Russes poursuivent leur assaut. Les autorités ukrainiennes ont reconnu ces derniers jours que leurs troupes avaient été chassées du centre-ville de Sievierodonetsk et qu’elles ne plus disposaient que de « voies de communication compliquées » avec elles après la destruction de tous les ponts vers Lyssytchansk.

► Le chef du Pentagone Lloyd Austin a appelé mercredi ses alliés à « intensifier » les livraisons d'armes aux Ukrainiens. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg avait assuré avant que les membres de l'Alliance allaient fournir davantage d'armes lourdes modernes à l'Ukraine, mais a averti que cela « demande du temps ».

► Le président chinois Xi Jinping a assuré mercredi son homologue russe Vladimir Poutine du soutien de Pékin en matière de « souveraineté » et de « sécurité » au cours d'un échange téléphonique, a rapporté un média d'État.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

07h23 : Scholz s'engage à aider l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le faudra »

Le chancelier allemand Olaf Scholz, arrivé jeudi à Kiev avec son homologue italien Mario Draghi et le président français Emmanuel Macron, s'est engagé à aider l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le faudra », dans une interview au quotidien Bild. Durant cette visite, « nous ne voulons pas seulement manifester notre solidarité, nous voulons aussi assurer que l'aide que nous organisons: financière, humanitaire, mais aussi lorsqu'il s'agit d'armes, se poursuivra », a-t-il souligné. « Nous la poursuivrons aussi longtemps qu'il le faudra pour la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine », a-t-il ajouté dans cet entretien publié au moment où les trois dirigeants sont arrivés à Kiev après un voyage en train de nuit.

07h09 : Mario Draghi, Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont à Kiev

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi arrive à son hôtel à Kiev, le 16 juin 2022. AP - Ludovic Marin

Le chancelier allemand Olaf Scholz escorté à son arrivée à la gare de Kiev, le 16 juin 2022. AP - Ludovic Marin

Le président français Emmanuel Macron sur le quai de la gare à Kiev, le 16 juin 2022. AP - Ludovic Marin

06h56 : Environ 10 000 civils toujours présents à Sievierodonetsk

Environ 10 000 civils sont encore présents dans la ville de Sievierodonetsk, ville-clé du Donbass dont les Russes tentent de s'emparer depuis des semaines, a indiqué jeudi Serhiy Haidai, le gouverneur de la région de Lougansk, sur la messagerie Telegram. La ville, sous bombardements constants et dont les trois ponts qui la reliaient à la ville voisine de Lyssytchansk sont désormais détruits, comptait 100 000 habitants avant le début de l'invasion russe le 24 février.

Les autorités ukrainiennes ont reconnu ces derniers jours que leurs troupes avaient été chassées du centre-ville de Sievierodonetsk, et ne plus disposer que de « voies de communication compliquées » avec elles après la destruction de tous les ponts vers Lyssytchansk.

Les forces ukrainiennes sont notamment retranchées dans l'usine chimique Azot avec plus de 500 civils à l'intérieur, selon le maire Oleksandre Striouk. Moscou a proposé mardi un « couloir humanitaire » qui permettrait d'évacuer ces civils vers des territoires contrôlés par les Russes, mais Kiev ne l'a pas confirmé. Et la Russie a accusé mercredi les forces de Kiev d'avoir empêché cette opération.

06h40 : Macron, Scholz et Draghi ont pris un train ensemble pour Kiev

Après un voyage à bord d'un train spécial, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, sont arrivés jeudi matin à Kiev en Ukraine, selon ZDF en Allemagne et le quotidien italien La Repubblica. Ils se sont retrouvés « durant la nuit » à Rzeszow, ville du sud-est de la Pologne qui dispose d'un aéroport international, avant de poursuivre leur route en Ukraine en direction de Kiev, précise la télévision allemande ZDF.

Les trois hommes doivent rencontrer M. Zelensky pour évoquer, outre le soutien militaire, la demande de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. La France, l'Allemagne et l'Italie y sont favorables, mais dans une perspective plus ou moins lointaine. Pourquoi Emmanuel Macron fait-il tout ce chemin avec Olaf Scholz et Mario Draghi ?

► À lire ici : Ukraine: les Européens Macron, Scholz et Draghi ont pris un train ensemble à destination de Kiev

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne