Espagne: trois incendies ravagent simultanément la Catalogne

Un hélicoptère des pompiers participe aux opérations pour tenter d'éteindre un incendie à Artesa de Segre en Catalogne, le 16 juin 2022. © PAU BARRENA/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Voilà deux jours que plusieurs incendies forestiers se sont déclarés simultanément en Catalogne et ils ont déjà brûlé plus de 3 000 hectares. Et les conditions sont particulièrement difficiles alors que la région subit une canicule et des records de températures depuis jeudi.