Forum de Saint-Pétersbourg: l'Afrique, terre d'«opportunités» pour une Russie marginalisée

Le Forum économique de Saint-Pétersbourg s’est ouvert hier pour sa 25e édition dans un contexte particulier pour le pays organisateur. Au cœur de nombreuses tables rondes : la résilience de la Russie face aux sanctions dont elle fait l’objet depuis plusieurs mois par les pays occidentaux à cause du conflit en Ukraine. Et en invité d'honneur, l'Egypte.

Les ambitions russes sont annoncées : « profiter des opportunités qu'offre l'Afrique pour l'économie et la sécurité russes ». Problématiques énergétiques et sécurité alimentaire sont les thématiques dominantes. L’ambassadeur sénégalais interviendra sur ce dernier sujet. Macky Sall a récemment fait le déplacement en Russie pour plaider la cause du continent, touché de plein fouet par le crise russo-ukrainienne.

Si certains alliés proches sont donc annoncés. Aucun chef d’État n’est officiellement attendu. L’année dernière, Félix Tshisekedi, président en exercice de l’Union africaine avait fait le déplacement. « Il est temps pour le pays de se débarrasser de ses illusions et de reconsidérer sa stratégie économique extérieure », précisent les organisateurs du Forum.

Les Égyptiens notamment interviennent dans de nombreux panels au cours des trois jours. Une table ronde est même consacrée à la relation Russie-Egypte ce jeudi. Au cœur des échanges notamment, la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez. L'ambition : qu'elle devienne « une porte d'entrée pour les entreprises russes sur les marchés d'autres pays du continent africain ».

La RCA en nombre

Autre délégation importante, celle de la Centrafrique. Le Premier ministre lui-même a fait le déplacement, à la tête d’une délégation d’une dizaine de membres composée du ministre des Mines, Rufin Benam-Beltoungou, et d’experts nationaux. Il doit participer aujourd’hui à la table ronde sur les relations russo-africaines, en compagnie notamment du président de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Angolais Gilberto Da Piedade Verissimo, et d’une petite dizaine d’intervenants russes, dont le directeur général de la chaine RT.

Objectif de la délégation : approfondir la coopération avec la Russie, jusque-là centrée sur les secteurs de la sécurité et des mines.

Absent de la photo officielle de la délégation, un autre détenteur d’un passeport diplomatique centrafricain sera néanmoins présent dans les couloirs du forum de Saint-Pétersbourg : il s’agit du Camerounais Emile Parfait Simb. L’entrepreneur a vu son étoile pâlir dans son pays, où il est visé par des plaintes pour escroquerie, après que des investisseurs ont perdu leur mise dans ce qu’ils décrivent comme une arnaque façon pyramide de Ponzi.

Émile Parfait Simb a néanmoins su rebondir à Bangui l’an dernier : nommé conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandji, c’est à ce titre qu’il a obtenu son passeport en novembre. Il est souvent présenté comme l’un des principaux inspirateurs du « projet Sango », la cryptomonnaie centrafricaine portée par le président Touadera.

