Guerre en Ukraine: les facteurs livrent les pensions de retraite près du front

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il est difficile pour les retraités de percevoir leurs pensions de retraite. Les services de la poste font à présent des tournées, deux fois par semaine, dans les villages reculés du Donbass afin de distribuer ces pensions aux plus démunis parfois près de la ligne de front.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux à Starodubivka, Clea Broadhurst et Julien Boileau

La voiture de la poste file à toute vitesse sur les petites routes de campagne en direction de Starodubivka, un village à l’est de Sloviansk. Elena est responsable de la livraison des pensions dans cette région, elle explique en quoi consiste son travail : « Pour chaque village, c'est différent : ici, ils sont 16 personnes, mais dans d’autres villages, ça peut aller jusqu’à 200 personnes… Des gens restent. C’est donc très important de leur livrer leurs pensions. Ils ont besoin d’avoir quelque chose pour survivre. S’ils n’ont pas peur de rester, nous devons leur donner ce revenu. »

« Cette pension est notre seul revenu pour vivre »

Les visages des quelques retraités réunis s’illuminent lorsque la voiture de la poste s’arrête pour les retrouver. Serghy est l’un d’entre eux : « C’est important, car cette pension est notre seul revenu pour vivre. Je suis très reconnaissant aux facteurs, car ils prennent de gros risques pour venir jusqu’à nous. Vraiment, je veux leur dire merci. »

Les Russes ne sont plus qu’à une centaine de mètres, ce qui rend la tournée de la poste plus compliquée… Valentina, une dame âgée de 70 ans, survit grâce à sa pension et ses quelques légumes qu’elle fait pousser dans son jardin. « Normalement, la pension tombe le 8 du mois, mais à cause de la guerre, ça change et on est juste content qu’ils viennent nous la donner tout court. Je reçois environ 60 euros. À ce stade, je me fiche de qui gagnera, même si la Chine vient ! Laissez-nous vivre normalement, en paix. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne