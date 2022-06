Italie: premier décès légal par suicide assisté pour un homme paralysé

En Italie, c'est une nouvelle page sur les droits en matière de fin de vie qui s'ouvre. Pour la première fois, un quadragénaire tétraplégique depuis 12 ans - dont l'histoire avait été relayée par les médias du monde entier - a pu, comme il le demandait, mettre fin à son calvaire.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

« Je suis finalement libre de voler où je veux », ce sont les derniers mots prononcés par Federico Carboni, 44 ans, présenté jusqu'ici sous le pseudonyme de Mario. Chauffeur de poids lourd, il était devenu tétraplégique en 2010, après un accident de la route. Il avait eu la colonne vertébrale brisée. Federico attendait de pouvoir passer à l'acte, depuis la sentence de la Cour constitutionnelle de 2019 qui a dépénalisé le suicide assisté, à condition, entre autre, que la pathologie du patient majeur soit irréversible.

Il avait demandé à plusieurs reprises aux autorités sanitaires des Marches, une région du centre du pays où il réside, l'autorisation de recourir au suicide assisté. Cette autorisation lui avait été refusée jusqu'à l'intervention de l'équipe d'avocats de l'Association Luca Coscioni.

Vides juridiques

Il est décédé chez lui après avoir, enfin, reçu le médicament létal et un appareil pour l'auto-injection. Il était entouré d'un médecin anesthésiste et de membres de l'association Luca Coscioni qui milite pour le droit au suicide assisté et à l'euthanasie. C'est cette association qui a lancé un appel de fonds pour payer l'appareil et le médicament d'un coût de 5 000 euros.

Le Parlement n'ayant pas encore adopté le projet de loi sur le suicide assisté, restent des vides juridiques, notamment pour la prise en charge des frais par les services de santé publique.

