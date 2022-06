Le Royaume-Uni fait face à une inflation galopante

La livre a chuté de 1% ce jeudi face au dollar après l'annonce de la Banque d'Angleterre (BoE) d'une cinquième hausse consécutive de son taux directeur à 1,25%. L'inflation, elle, devrait grimper jusqu'à 11%.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Les prix des aliments de base pourraient grimper de 15% dans les prochains mois, selon l’Institut de la grande distribution (IGD), référence pour ce secteur. Les produits céréaliers comme le pain et la volaille nourrie au grain devraient être les premiers produits touchés par cette nouvelle hausse, en raison de la guerre en Ukraine.

Le conflit en Ukraine affecte les récoltes

Le conflit pourrait aussi affecter la récolte des fruits et légumes. L’année dernière, les deux tiers des travailleurs saisonniers venaient d’Ukraine. Là encore, l’IGD s’attend à une hausse des prix. Enfin, les tarifs de l’énergie devraient continuer de rendre plus chère la production de plastique et donc, d’emballages.

L’inflation britannique atteint des niveaux inédits depuis les années 70. Un quart des Britanniques saute déjà régulièrement des repas en raison du coût de la vie, selon l’institut de sondage Ipsos.

Inflation prolongée

Entre ces tensions à l’échelle mondiale (le Royaume-Uni importe 40% de ses aliments), les incertitudes liées au Brexit, l’Institut de la grande distribution s’attend à une inflation prolongée, plus pessimiste dans ses prévisions que la Banque d’Angleterre qui s’attend à un ralentissement de celle-ci l’an prochain.

► À lire aussi: Pour faire face à l'inflation, le Royaume-Uni taxe les géants de l'énergie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne