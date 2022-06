Énergie: le gaz russe se fait rare dans les tuyaux européens

Les exportations de gaz russe par gazoduc vers les pays de l’Union européenne sont en constante diminution depuis le début de la semaine. Ce qui a eu pour conséquence une envolée du prix sur les marchés.

Après l’Allemagne, l’Italie, et l’Autriche c'est aujourd'hui au tour de la Slovaquie, d'annoncer de fortes baisses de livraisons de gaz russe. Quant à la France, elle ne reçoit plus de gaz russe via le gazoduc depuis le 15 juin. Le groupe italien Eni a, de son côté, indiqué que Gazprom doit lui livrer seulement 50% du gaz demandé ce vendredi.

Moment crucial

Depuis le début de la semaine, Gazprom a réduit fortement ses livraisons via le gazoduc Nord Stream I qui relie directement la Russie à l'Allemagne. Ces restrictions surviennent à un moment crucial pour les pays européens qui constituent en ce moment leurs stocks pour l’hiver prochain. Le géant russe avance des problèmes de maintenance sur des turbines de compression de l'allemand Siemens.

Stratégie russe

L’Italie et l’Allemagne n'y croient pas. Ils voient derrière cette stratégie russe un moyen de faire pression sur les pays occidentaux qui soutiennent l’Ukraine. Par ailleurs ils dénoncent une manipulation pour faire monter les prix. En effet, les cours du gaz se sont de nouveau envolés ce vendredi. Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe, a bondi de plus de 61% depuis le lundi 13 juin.

