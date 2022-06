[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev suspendue au verdict sur sa candidature à l'UE

Des sacs de sable protègent le Monument à la Princesse Olga, à Saint-André l'Apôtre et aux éducateurs Cyrille et Méthode à Kiev, jeudi 16 juin 2022.

Au 114e jour de l'invasion russe en Ukraine, vendredi 17 juin, les responsables européens se sont dits prêts, jeudi, à accorder « immédiatement » à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La Commission européenne doit rendre ce vendredi son avis sur le statut de candidat à l'UE de l'Ukraine. C'est lors du sommet des 23 et 24 juin à Madrid que les Vingt-Sept doivent décider s'ils accordent à l’Ukraine ce statut officiel, qui ouvre des négociations susceptibles de durer des années.

► En visite en Ukraine jeudi, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi, ainsi que leur homologue roumain se sont dits prêts à accorder « immédiatement » à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

► Environ 10 000 civils sont encore présents à Sievierodonetsk, cette ville du Donbass, à l'est de l'Ukraine, en proie depuis des semaines à des combats. Les autorités ukrainiennes ont reconnu ces derniers jours que leurs troupes avaient été chassées du centre-ville de Sievierodonetsk et qu’elles ne plus disposaient que de « voies de communication compliquées » après la destruction de tous les ponts vers Lyssytchansk.

► Le chef du Pentagone Lloyd Austin a appelé mercredi ses alliés à « intensifier » les livraisons d'armes aux Ukrainiens. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg avait assuré avant que les membres de l'Alliance allaient fournir davantage d'armes lourdes modernes à l'Ukraine, mais a averti que cela « demande du temps ».

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

