Royaume-Uni: les proches d'Assange veulent continuer la lutte pour empêcher son extradition

Le ministère de l’Intérieur britannique a signé ce vendredi le décret autorisant l’extradition de Julian Assange. Le fondateur de WikiLeaks, emprisonné au Royaume-Uni, est poursuivi aux États-Unis pour espionnage et encourt 175 ans de prison. Son entourage promet de continuer à se battre pour empêcher la remise à Washington.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Mariée depuis le 23 mars au fondateur de WikiLeaks, Stella Assange a accueilli la signature du décret avec colère. « Je suis en colère et je me bats pour notre vie, ensemble, pour nos droits, a-t-elle lancé. Tout cela est profondément injuste. Ce sont des tierces personnes qui régissent sa vie, qui prennent des décisions de vie ou de mort sur la base de politique, en fait ! Son instinct est de continuer de se battre, le mien aussi, et nous allons nous battre ! »

Julian Assange a subi en octobre un accident cérébral et sa femme craint que la prolongation de la détention ne le conduise au suicide. A fortiori s’il est incarcéré dans une prison américaine de haute sécurité.

« Si Julian Assange est jugé aux États-Unis, alors tout journaliste qui recevra des documents du même genre que lui risquera la même chose. Ils se demanderont alors : ce document, qui montre que le gouvernement a commis des actes illégaux, immoraux… Vaut-il le coup que je passe le reste de ma vie en prison ? Je crains que beaucoup ne prennent pas le risque », explique Tim Dawson, du syndicat national des journalistes, selon qui les répercussions vont bien au-delà de la personne d’Assange.

Les avocats vont faire appel du décret d’extradition, qui ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la procédure britannique. Cela pourrait prendre de 6 mois à un an.

Julian Assange risque 175 ans de prison aux États-Unis 175 ans de prison, c’est ce que risque Julian Assange s’il est finalement condamné pour toutes les poursuites dont il fait l’objet. Cela n’a pas toujours été le cas. Quand Wikileaks fait fuiter des documents de l’armée américaine en 2010, l’administration Obama réagit en lançant une enquête pour espionnage. Finalement, elle se contentera de poursuites pour piratage informatique, passible de 5 ans de prison, rappelle notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. La Maison Blanche et ses conseillers estiment alors qu’il sera difficile d’aller plus loin sans contrevenir au premier amendement de la Constitution américaine qui garantit de manière quasi absolue la liberté d’expression et protège le travail de la presse. Une prudence dont ne s’embarrasse pas la présidence Trump. En mai 2019, le département de la justice lance de nouvelles poursuites pour 17 chefs d’inculpation, en vertu de la loi sur l’espionnage de 1917. Chaque chef d’inculpation est passible de 10 ans de prison, ce qui explique le total de ce que risque Julian Assange. À son arrivée au pouvoir, l’administration Biden ne change rien à ces accusations et c’est toujours le cas à ce jour, malgré les protestations de nombreuses organisations non gouvernementales habituées à déposer des recours devant les tribunaux. Même s’il venait à être extradé, la saga judiciaire de Julian Assange serait sans doute loin d’être terminée.

►À lire aussi : Londres confirme l'extradition de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, vers les États-Unis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne