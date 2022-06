À Pokrovsk, des centaines d'Ukrainiens fuient les combats dans le Donbass

reportage

Alors que les Russes avancent dans le Donbass, de plus en plus de personnes cherchent à fuir les bombardements. À Pokrovsk, dernière gare active de la région, ils sont des centaines à venir chaque jour pour trouver un nouveau refuge.

Avec nos envoyés spéciaux à Pokrovsk, Clea Broadhurst et Julien Boileau

À la gare de Pokrovsk, un train bleu vif, long d’une dizaine de wagons, est prêt pour le prochain départ. « Un train prend généralement 400 personnes. Beaucoup de gens ont vécu dans des abris souterrains, parfois ils ont même passé trois mois dedans. Nos soldats et des volontaires sont allés les chercher puis les ont amenés ici dans des véhicules blindés », raconte Tatiana Vislagusava, la responsable des opérations d’évacuation.

Moscou concentre désormais son offensive sur la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où ses forces ont utilisé leur artillerie pour tenter de s'emparer de plusieurs villes. Dans cette région, l'armée ukrainienne continue de faire face aux assauts terrestres infructueux des Russes contre Sievierodonetsk et sa périphérie sud-est. Les forces russes poursuivent également leurs efforts pour couper les lignes de communication ukrainiennes vers Lyssytchansk, à la fois du nord vers Sloviansk et du sud près de Bakhmut.

Une évacuation depuis la gare de Prokrovsk, dans le Donbass, le 17 juin 2022. © RFI / Clea Broadhurst

Aleksander fume une dernière cigarette avant de monter à bord. Il part avec sa famille en direction de Lviv. C’est la deuxième fois qu’ils décident de quitter le Donbass : « On part car (jeudi), une roquette est tombée juste à côté de ma maison. Six maisons ont été détruites. C’est impossible de vivre ici. C’était une attaque aérienne. On espère que tout va s’arranger, que cette folie s’arrête, car des gens, des enfants, des soldats meurent tous les jours ».

« Nous avons peur que nos filles aient des séquelles psychologiques »

Les familles viennent de tout le Donbass, avec un ou deux sacs dans les bras. Olga, une mère de famille fatiguée, vient de quitter Lyssytchansk avec son mari et leurs deux petites filles. « Nos enfants avaient vraiment peur, mais mes parents sont restés là-bas. On ne sait pas si nous aurons la permission de franchir la frontière avec mon mari. Mes deux filles et moi, c’est presque sûr, mais lui, je ne sais pas encore. Nous voulons le silence. Nous avons peur que nos filles aient des séquelles psychologiques. Elles avaient peur tout le temps et elles ne dormaient plus », témoigne la mère.

Pendant ce temps, son mari ironise en disant qu’ils essayent de vivre cela comme un départ en vacances, en espérant pouvoir revenir à une vie normale dans quelques mois.

