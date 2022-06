Donetsk de plus en plus sous le feu des bombardements ukrainiens

Photo d'illustration : un militaire russe devant une école bombardée le 30 avril à Donetsk, prise le 13 juin 2022. AFP - YURI KADOBNOV

Texte par : RFI Suivre 1 mn

De jour en jour, la situation devient de plus en plus tendue dans le Donbass. Dans la région de Louhansk, à Severodonetsk et Lysychansk, mais aussi à Donetsk. La capitale de la république autoproclamée pro-russe se trouve de plus en plus sous le feu ukrainien.