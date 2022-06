Eau, électricité, essence: à Sloviansk, les Ukrainiens manquent de tout

Avec nos envoyés spéciaux à Sloviansk, Clea Broadhurst et Julien Boileau

Alors que les gens font parfois la queue pendant des heures devant les stations-service dans le Donbass, Daniil a commencé à revendre du diesel sur le marché noir.

Depuis quelques semaines, les coupures d'électricité paralysent la région. Tatiana gère désormais son magasin dans la pénombre.

Ça fait deux mois ! Et on ne sait pas quand ça va revenir. Pour charger nos portables, on va utiliser le générateur des militaires. On est dans le noir, c'est comme ça qu'on travaille. Le réfrigérateur ne marche plus, donc on ne peut pas vendre de glace, de la viande ou des saucisses… On ne peut qu'avoir des choses que les gens achètent dans la journée.