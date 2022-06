[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la TV russe affiche deux combattants américains portés disparus

Au 115e jour de l'invasion russe en Ukraine, samedi 18 juin, les États-Unis réagissent avec prudence après la diffusion par la chaîne de télévision russe RT de vidéos montrant deux soldats américains capturés. Vendredi, la Commission européenne a recommandé d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La télévision publique russe a diffusé des vidéos de deux vétérans de l'armée américaine, Alexander Drueke et Andy Huynh, partis combattre en Ukraine contre l'armée russe. Alors qu'ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours, ils sont apparus dans ces vidéos comme prisonniers de l'armée russe près de Kharkiv.

► La Commission européenne s'est dit favorable vendredi à accorder à l'Ukraine un statut de candidat à l'UE. C'est lors du sommet des 23 et 24 juin à Madrid que les Vingt-Sept doivent décider s'ils accordent à l’Ukraine ce statut officiel, qui ouvre des négociations susceptibles de durer des années.

► En visite en Ukraine jeudi, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi, ainsi que leur homologue roumain se sont dits prêts à accorder « immédiatement » à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

► La situation humanitaire dans le Donbass est « extrêmement alarmante », a indiqué l'ONU, alors que les combats entre armées ukrainienne et russe continuent à faire rage dans l'est du pays, en particulier dans la région de Sievierodonetsk.

► Le robinet de gaz russe pour l'Europe se coupe progressivement. Robinet coupé en Pologne, Bulgarie et Finlande, débit fortement réduit vers l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, et plus aucun mètre cube vers la France. Les Européens dénoncent le chantage de la Russie, alors que 40% du gaz qu'ils brûlent habituellement vient de Russie.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

06h40 : Deux soldats américains partis combattre en Ukraine capturés par l'armée russe

La chaîne de télévision publique russe RT a diffusé, vendredi 17 juin sur les réseaux sociaux, des vidéos de deux Américains partis se battre comme volontaires auprès des forces ukrainiennes et portés disparus depuis plusieurs jours.

Vendredi soir, le journaliste russe Roman Kosarev a posté sur la messagerie Telegram une vidéo d'Alexander Drueke, en treillis militaire et apparemment assis dans un bureau, s'exprimant face caméra : « Maman, je veux juste te dire que je suis en vie et j'espère rentrer à la maison aussi vite que je peux. »

La chaîne Telegram officielle de RT a également diffusé une vidéo d'Andy Huynh dans laquelle il explique avoir été engagé, ainsi qu'Alexander Drueke, « dans un combat avec les troupes russes » près de Kharkiv. « Les forces russes se sont emparées de nos positions. Nous avons dû battre en retraite », ajoute-t-il. Après s'être cachés pendant plusieurs heures, les deux hommes se sont rendus aux forces russes, affirme-t-il.

Les circonstances dans lesquelles les deux anciens militaires s'exprimaient, et qui les détient, ne sont pas claires à ce stade. Un porte-parole du Département d'Etat a confirmé samedi 18 juin avoir vu les photos et vidéos des deux citoyens américains « qui auraient été capturés par les forces militaires russes en Ukraine ». « Nous suivons de près la situation », a-t-il déclaré à l'AFP.

Le vétéran de l'armée américaine Alexander Drueke aux côtés de sa mère Loïs, sur une photographie non datée. AP - Lois "Bunny" Drueke

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne