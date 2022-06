Espagne: en Andalousie, une élection test pour la droite et l'extrême droite

Le chef du Parti populaire (PP) en Andalousie, Juan Manuel Moreno Bonilla, en janvier 2019. AFP - CRISTINA QUICLER

Alors que les Andalous renouvellent ce dimanche 19 juin leur Parlement régional, l'actuel président conservateur Moreno Bonilla, du Parti populaire, apparaît comme le favori. Mais la grande question est de savoir si sa victoire très possible sera ou non à la majorité absolue, et s'il aura besoin ou non du soutien de l'extrême droite.