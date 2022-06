Royaume-Uni: avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, les Britanniques manifestent

Reportage

Le Royaume-Uni subit le contrecoup de la guerre en Ukraine. L’inflation a atteint 9%, le plus haut niveau depuis 40 ans. La crise du coût de la vie a fait descendre des milliers de personnes dans les rues de la capitale. La plus grosse marche depuis 10 ans, disent les organisateurs.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Rachel s'assoit sur un petit muret en pierre juste à côté de la statue de Winston Churchill. La marche vient de se terminer sur Parliament Square, à deux pas de Westminster, le quartier du gouvernement. Cette ancienne infirmière est venue en famille, avec ses deux filles et son petit-fils.

« Nous sommes tous préoccupés par ce qui se passera en octobre lorsque le prix de l'énergie augmentera à nouveau. On achète dans différents endroits maintenant. On planifie nos repas. Et autour de nous, les gens font pareil. Je ne fais plus beaucoup de manifestations, mais j’ai senti que j’avais besoin de faire celle-là ».

Gil est membre de Unite, le plus grand syndicat du Royaume-Uni. Elle diffuse un message, le même que celui de ses collègues : Boris Johnson doit partir.

« Nous avons vécu 10 ans d’austérité, maintenant, nous sommes confrontés à une crise du coût de la vie. Ce n’est pas la faute des travailleurs, c’est la faute du gouvernement. Et ce n’est que le début de la résistance ».

La syndicaliste fait allusion à la grève des transports la semaine prochaine, la plus grande depuis des décennies. Des dizaines de milliers de travailleurs comptent protester contre l’inflation et les suppressions de postes dans leur secteur. Tout le pays devrait être paralysé pendant plusieurs jours.

