Canicule en Espagne: la Catalogne en lutte contre des feux de forêts

Le coût économique de la canicule

Selon le dernier rapport du GIEC, la canicule est responsable de 91% des morts de catastrophes naturelles ces 40 dernières années, mais ce que l'on sait moins c'est que chaque canicule représente également un coût économique. Quand on additionne pression sur le système de santé, surcout médicaux, mortalité, et impact sur l'agriculture, l’Agence européenne de l'environnement estime qu’entre 1980 et 2000 les canicules ont coûté entre 27 et 70 milliards d’euros dans 32 pays européens. Le premier secteur touché est celui de la santé.

Prenons le cas de la France, la mortalité excédentaire, les hospitalisations, et le surcoût en médicaments liés aux canicules, de 2015 à 2020, ont couté entre 22 et 37 milliards d'euros, selon un rapport publié l'année dernière par santé publique France. L'agriculture et l'élevage sont aussi concernés. À chaque canicule la production laitière baisse, tout comme les rendements céréaliers. En 2019 la canicule avait provoqué une baisse de 9% sur le maïs et de 10% sur le blé, par rapport à la moyenne quinquennale.



Enfin, les températures extrêmes sont responsables d'une perte de productivité. Les quatre canicules entre 2003 et 2018 en Europe ont couté de 0,3 à 0,5 au PIB européen. L'Organisation internationale du travail rappel qu'à partir de 24 degrés, un travailleur voit ses capacités de travail réduites, et au-delà de 33 degrés il perd 50% de son potentiel. Toujours selon l'OIT, en 2030, la chaleur pourrait réduire de 2,3% le total des heures travaillées dans le monde, soit la perte de 80 millions d'emplois à temps plein, pour un coût total de 2 400 milliards de dollars, contre 280 milliards de dollars en 1995.