Des restrictions lituaniennes sur le transit vers Kaliningrad suscitent la colère de la Russie

Kaliningrad, un territoire stratégique enclavé par l'Union européenne

Vilnius interdit donc, depuis ce week-end, le passage sur son territoire des marchandises inscrites sur la liste des sanctions européennes contre la Russie. Cela concerne notamment les matériaux de construction, les produits chimiques ou encore les ordinateurs et téléphones portables, qui passaient jusqu'ici par la Lituanie, en train.

Avant la Seconde Guerre mondiale, Kaliningrad s'appelait Königsberg et appartenait à l'Allemagne. Lors de la chute du régime nazi en 1945, ce petit morceau de territoire passe sous contrôle soviétique et change de nom. Puis, quand les pays baltes prennent leur indépendance, après la fin de l'URSS, la Russie garde son enclave.

L'avantage du territoire de Kaliningrad, c'est d'être épargné par les températures les plus basses, et donc d'être accessible par la mer même en hiver. Un atout stratégique au niveau militaire, en particulier pendant la guerre froide. Moscou y stationne de nombreux navires de guerre.

Ces dernières années, notamment depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie y a envoyé aussi des avions et des missiles capables de porter des ogives nucléaires, et d'atteindre les capitales d'Europe de l'Ouest. Dans le contexte actuel en Ukraine, c'est un moyen de pression non négligeable. Et cela inquiète en premier lieu les voisins : Lituanie, Pologne et Suède.

Justine Fontaine,

Service international