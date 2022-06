[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev s'attend à ce que la Russie «intensifie ses attaques»

Au 117e jour de l'invasion russe en Ukraine, lundi 20 juin, c'est une semaine « vraiment historique » qui s'ouvre, selon les mots de Volodymyr Zelensky. En effet, jeudi et vendredi, les pays membres de l'Union européenne vont se prononcer quant au statut de candidat de l'Ukraine. Ainsi, en prévision de cette échéance, le président ukrainien s'attend à ce que Moscou « intensifie ses attaques cette semaine ».

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le secrétaire général de l'Otan redoute que la guerre en Ukraine s'étende sur une longue période. « Nous devons nous préparer à ce que cela puisse durer des années », a confié Jens Stoltenberg au journal allemand Bild.

► De retour d'une visite sur le front Sud, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a martelé que son pays allait « tout reprendre » des territoires où l'armée russe a progressé.

► À propos d'une possible candidature officielle de l'Ukraine à l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie l'avis positif de la Commission européenne d'« acquis historique », en attendant la décision du Conseil européen la semaine prochaine. « Nous ferons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possibles », a-t-il déclaré.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

07h00 : une tenniswoman russe change de nationalité pour participer à Wimbledon

Natela Dzalamidze, tenniswoman russe classée 43e joueuse mondiale en double, a changé de nationalité pour pouvoir participer au tournoi de Wimbledon (27 juin-10 juillet), rapportait dimanche le quotidien britannique The Times. Désormais géorgienne, elle participera au tournoi en compagnie de la Serbe Aleksandra Krunic.

En réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, les organisateurs du Grand Chelem londonien ont décidé, en avril, d'exclure de l'édition 2022 du tournoi les joueurs et joueuses russes et biélorusses. Plusieurs joueurs de premier plan, dont le numéro un mondial, le Russe Daniil Medvedev, et la Biélorusse Victoria Azarenka, n'y prendront pas part.

Cité par The Times, un porte-parole du All England Club, qui organise Wimbledon, souligne que la direction du tournoi est dans l'incapacité de réagir au changement de nationalité de Natela Dzalamidze.

06h32 : Volodymyr Zelensky s'attend à ce que Moscou « intensifie ses attaques »

Dans son allocution vidéo quotidienne, dimanche soir, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur cette nouvelle semaine qui s'ouvre et qui peut être « vraiment historique ». En effet, les Ukrainiens attendent « la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat » du pays. Les Vingt-Sept doivent se retrouver jeudi et vendredi pour se prononcer. « Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l'Ukraine que celle que nous attendons », estime le président.

Ainsi, Volodymyr Zelensky se veut pessimiste quant à la puissance de l'offensive de l'armée russe ces prochains jours. « Évidemment, nous nous attendons à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine », déclare-t-il, ajoutant que les Ukrainiens sont « prêts » et « répondront aux attaques ».

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne