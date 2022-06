Géorgie: des dizaines de milliers de personnes manifestent à Tbilissi pour l'UE

Des manifestants tiennent des drapeaux nationaux géorgiens, européens et ukrainiens lors d'un rassemblement public devant le siège du Parlement à Tbilissi, ce lundi 20 juin 2022.

Manifestation monstre en Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale, Tbilissi. Un seul mot d'ordre : ils réclament l'adhésion de leur pays à l'Union européenne.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Les Géorgiens ont répondu présent à l'appel des organisations de la société civile. Ils y avait probablement 50 000 personnes ce lundi soir dans la rue. C'est un gros chiffre en Géorgie, petit pays de 3,7 millions d'habitants.

L'ambition était de dire au pouvoir qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique, qui consiste manifestement à saper la voie européenne de la Géorgie.

D'où la recommandation, vendredi dernier, de la Commission européenne, de ne pas octroyer immédiatement à la Géorgie le statut de candidat à l'Union européenne, comme cela a été le cas pour l'Ukraine et la Moldavie, et de demander à Tbilissi de faire un certain nombre de réformes, sur l'indépendance de la justice, sur l'amélioration du climat démocratique, ou celui des médias.

La grande question, ce lundi, c'était combien les Géorgiens seraient-ils dans la rue. Est-ce que le message serait envoyé au pouvoir dominé par l'oligarque Bidzina Ivanichvili, qui a fait sa fortune en Russie ? L'heure est à considérer comme historique en Géorgie. Le bras de fer est probablement entamé entre le pouvoir et la population du pays.

►À relire : Le pouvoir géorgien multiplie les signes d'une orientation pro-russe

