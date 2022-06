Ukraine: ces soldats blessés qui arrivent dans les hôpitaux de Dnipro

Avec nos envoyés spéciaux à Dnipro, Clea Broadhurst et Julien Boileau

Dans cette aile d'un hôpital de Dnipro, reconvertie pour recevoir les soldats blessés, Kostyantyn, un soldat qui revient de l'est du Donbass, est encore secoué après qu'une mine a explosé près de lui.

Avant le 24 février, je n'avais jamais vu ce genre de bombardements. Là, j'ai vu à quel point ça pouvait fuser. Lorsque ça vole et tombe autour de nous et que ça explose, l'adrénaline se déclenche. Maintenant, tout dépend de l'artillerie, on n'en a pas assez, ni assez d'antitanks, et il nous manque des avions de combat. L'infanterie ne suffira pas.