Ukraine: une loi vise l'interdiction de la musique et de la littérature de Russie

L’Ukraine va restreindre considérablement la place de la musique russe sur les ondes et dans les lieux publics. L’importation de livres publiés en Russie va également être interdite, selon deux textes de loi adoptés dimanche 19 juin par le Parlement ukrainien. Il s’agit, expliquent les députés, de réduire le risque de « propagande hostile à l’Ukraine ».

L'invasion de l'armée russe en Ukraine a bien des conséquences entre les deux pays. En voici une de plus, cette fois dans le monde de la culture. Le Parlement ukrainien a adopté deux textes qui visent à restreindre la diffusion de la musique russe et l'importation de livres publiés en Russie.

Le premier de ces textes de loi prévoit d'interdire la musique russe à la télévision, à la radio, dans les écoles, mais aussi dans les lieux et les transports publics. Attention, cette interdiction ne visera que les compositeurs ayant acquis la nationalité russe après 1991, c’est-à-dire après l’indépendance de l’Ukraine. Ce sont donc les productions récentes qui sont visées, et non pas le patrimoine russe dans son ensemble.

Il sera donc toujours possible d’écouter dans un hôtel de Kiev une sonate de Tchaïkovsky ou une symphonie de Chostakovitch. Enfin, les parlementaires ukrainiens prévoient des dérogations pour les artistes russes qui en feraient la demande auprès des services de sécurité, mais à condition de déclarer leur soutien à la souveraineté du pays.

Kiev entend lutter contre la propagande russe

Concernant la littérature, le second texte de loi interdit l’importation de livres publiés en Russie et en Biélorussie, et prévoit un système d’autorisation pour tout livre écrit en russe. L'objectif des parlementaires ukrainiens est de lutter contre l’influence jugée hostile de la Russie et de renforcer la place de la langue ukrainienne dans le pays.

La loi doit encore être ratifiée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lui-même est issu d’une famille russophone et a fait toute sa carrière de comédien en russe. Mais rien n’indique aujourd’hui qu’il s’opposera à ces deux textes de loi qui s’inscrivent dans une vaste campagne de « dérussification » de l’Ukraine. Une campagne qui s’est accélérée depuis l’invasion du pays par la Russie, en février dernier.

