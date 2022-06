[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: ce que risquent les «mercenaires» américains capturés par Moscou

Alexander Drueke (à gauche) et Andy Huynh (à droite), vétérans de l'armée américaine, ont été capturés par l'armée russe alors qu'ils combattaient aux côtés des forces ukrainiennes.

Au 118e jour de l'invasion russe en Ukraine, mardi 21 juin, les autorités de Moscou maintiennent qu'Alexander Drueke et Andy Huyng, Américains capturés alors qu'ils combattaient avec les Ukrainiens, sont des « mercenaires » qui seront « tenus responsables des crimes qu'ils ont commis ». Pendant ce temps, dans toute une région sud du pays occupée, la TV russe est désormais diffusée gratuitement.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Lors d'une visioconférence avec les membres de l'Union africaine, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Afrique est « otage » de l'invasion russe en Ukraine.

► L'armée russe annonce avoir connecté l'ensemble de la région de Kherson (sud de l'Ukraine), conquise par Moscou dès les premiers jours de l'offensive en février, aux chaînes de télévision russes. Celles-ci seront désormais accessibles « gratuitement ».

► Le chef d'État ukrainien s'attend à ce que « la Russie intensifie ses attaques cette semaine », alors que les Vingt-Sept de l'Union européenne doivent se prononcer vendredi sur le statut de candidat de l'Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, cette semaine peut donc être « vraiment historique ».

► La Russie menace de répliquer à l'introduction de restrictions « hostiles » sur le transit de certaines marchandises via la Lituanie vers son enclave de Kaliningrad. Vilnius se défend et assure que ce transit limité est conforme aux « sanctions européennes ».

06h56 : les habitants du Donbass épuisés mais résilients

La région du Donbass est à présent constamment sous les feux russes. Une partie de la population a dû fuir, tandis que d’autres Ukrainiens, fatigués de la guerre mais résilients, ont décidé de rester malgré les difficultés auxquelles ils font face au quotidien.

► Retrouvez le reportage de nos envoyés spéciaux dans le Donbass en cliquant ici

Des retraités viennent à la fenêtre de la voiture de La Poste pour percevoir leur pension à Starodubivka, à l’est de Sloviansk, le 15 juin 2022. © Cléa Broadhurst

06h34 : Moscou donne des nouvelles des deux « mercenaires » américains capturés

Le Kremlin s'exprime pour la première fois sur Alexander Drueke et Andy Huynh, deux anciens militaires américains capturés en Ukraine il y a quelques jours alors qu'ils combattaient avec les forces armées de Kiev. Le porte-parole de Moscou, Dmitri Peskov, a donné une interview à la chaîne américaine NBC News :

« Ce sont des mercenaires et ils étaient impliqués dans des activités illégales sur le territoire de l'Ukraine. Ils étaient impliqués dans des tirs et des bombardements » contre des militaires russes et « mettaient leurs vies en danger ».

Dmitri Peskov ajoute qu'Alexander Drueke et Andy Huynh « doivent être tenus responsables des crimes qu'ils ont commis », lesquels « doivent faire l'objet d'une enquête ». Le porte-parole du Kremlin, a admis que les caractéristiques de leurs délits n'étaient pas encore connues mais a assuré qu'ils n'étaient pas couverts par les conventions de Genève sur les prisonniers de guerre. Quant à savoir s'ils risquent la peine de mort, « cela dépend de l'enquête ».

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

