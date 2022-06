Guerre en Ukraine: la journaliste russe Marina Ovsiannikova vilipendée de toute part

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

Marina Ovsiannikova ne s'attendait pas à ce qui lui est arrivé depuis trois mois. Celle qui a été perçu au départ comme une héroïne après son coup d'éclat est aujourd'hui rejetée par beaucoup.

►À relire : Une journaliste russe opposée à la guerre en Ukraine interrompt le principal JT du pays

Par le régime russe et ses soutiens, qui la considèrent comme une traîtresse ; mais aussi par les opposants de Vladimir Poutine, et par les Ukrainiens.

La situation est absurde. Dans mon pays, on veut me retirer ma citoyenneté et me mettre en prison ; et les autorités ukrainiennes m'interdisent l'entrée sur leur territoire, et me menacent aussi de prison, parce que je suis pour eux une ancienne propagandiste russe.