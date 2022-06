Guerre en Ukraine: les habitants du Donbass épuisés mais résilients

Reportage

La région du Donbass est à présent constamment sous les feux russes. Une partie de la population a dû fuir, tandis que d’autres ukrainiens ont décidé de rester malgré les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Reportage à plusieurs endroits dans la région, à la rencontre de ces gens fatigués de la guerre mais extrêmement résilients.

De nos envoyés spéciaux dans le Donbass,

Le quotidien des habitants du Donbass est de plus en plus compliqué à vivre : les pénuries s’accumulent et les tirs russes se rapprochent. À une centaine de mètres du front, dans le village de Starodubivka, les gens n’ont plus d’eau. « Nous n’avons qu’un puits pour tout notre village. Il n’y a plus d’eau », indique Kateryna, une dame âgée d’une soixantaine d’années venue à pied faire une course dans une échoppe plongée dans la pénombre.

« Tout est à sec. Et nous n’avons plus d’électricité. Nous gardons donc notre nourriture au frais, au sous-sol. Nous vivrons ici même sans électricité. Que peut-on y faire? Ce que je crains, c’est l’hiver, mais je suis née ici et je mourrai ici. »

Depuis leur retrait de la région de Kiev et du nord-ouest du pays, les troupes russes ont concentré leurs efforts dans l’est du pays pour prendre le contrôle du Donbass. « Dans la région de Donetsk, les Russes ont beaucoup plus d’artillerie, de tanks, de machines de guerre », explique Maxime, un soldat qui au début de la guerre se trouvait sur le front sud du pays mais est désormais posté près de Bakhmut, dans le cœur du Donbass.

« Si on compare les combats dans les régions de Kherson et Donetsk, à Kherson c’était des vacances. A Kherson, lorsqu’on tirait une fois, les Russes tiraient une fois. Mais à Donetsk, lorsque l’on tire une fois, on reçoit dix fois plus de tirs. »

On choisit de rester

Malgré une intensité des combats et le fait qu’ils se rapprochent des grandes villes, une partie de la population a décidé de rester. « Nous faisons de l’humanitaire et nous savons que c’est dangereux car nous sommes des cibles pour les forces russes. Mais beaucoup de gens sont restés à Kramatorsk », nous dit Aleksander Ivanov, un travailleur humanitaire à Kramatorsk, devant la camionnette remplie de vivres.

« Quand nous avons commencé, il n’y avait pas autant de monde, on donnait à une centaine de personnes par jour. Mais à présent, nous distribuons 500 paquets tous les jours. Beaucoup de gens sont revenus car ils n’ont plus d’argent et n'avaient plus d’endroit où dormir, ils sont donc revenus chez eux. »

Devant ce centre humanitaire, des dizaines de gens sont réunis dès l’ouverture. Parmi eux, Zoya fait la queue avec ses amies. « Vous avez vu les prix dans les magasins et au marché ? Et on ne peut plus rien faire pousser dans nos jardins. On n’est plus approvisionné en eau, ni en gaz. Rien ! » Elle vient ici une fois par mois pour récupérer un petit paquet dans lequel se trouve de la nourriture et des produits de première nécessité.

« Comment survit-on dans ces conditions ? On survit dans ces files d’attente pour de l’aide, on est tous nerveux, certains sont malades et on ne trouve plus de médicaments. On ne reçoit pas d’argent, même pas notre pension de retraite. »

Des bombardements sans relâche

Dans l’est et le sud du Donbass, les bombardements se sont tant intensifiés qu’il est impossible d’y rester. « Les maisons sont en feu, les gens meurent, c’est pour ça qu’on est partis. Ce n’est plus possible de rester là-bas. Il n’y a pas d’eau, pas d’électricité, plus rien », nous dit Valentina, une dame âgée de soixante-dix ans assise dans un train d’évacuation. Elle a quitté Avdiivka dans le sud du Donbass, le cœur serré et les larmes aux yeux.

« On espère qu’on reviendra car nous avons tout laissé derrière nous. Il n’y a plus personne dans les rues. Les balles fusent et sifflent au-dessus nos têtes, les maisons sont en fumée. C’est horrible et je ne souhaite à personne de vivre tout ça. »

À Pokrovsk, dernière gare active du Donbass, les évacués arrivent de toute la région. Ils viennent avec quelques sacs à peine, ayant pour la plupart tout laissé derrière eux. « C’est plutôt fun non ? Ça commençait à nous ennuyer de bondir sans arrêt à Seversk », ironise Tatiana devant le train qui l’emmène temporairement loin des combats. Cigarette à la main, elle nous explique qu’elle a perdu la vue à cause des bombardements.

« Blague à part, j’ai besoin de silence et de tranquillité, j’ai 56 ans. C’était comme être en discothèque toute la nuit. Mais je reviendrai chez moi, même à pied et je vivrai dans un trou que j’aurai creusé sous terre s’il le faut. Quand la guerre sera finie, je reviendrai et j’aiderai à reconstruire ma ville. Même si je suis aveugle. »

Revenir, reconstruire, mais surtout vivre en paix, c’est ce que tout le monde réclame à présent.

