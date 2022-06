[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Lyssytchansk sous un déluge de bombardements

Au 119e jour de l'invasion russe en Ukraine, mercredi 22 juin, la ville de Lyssytchansk, dans le Donbass, est toujours le théâtre de violents combats. L'armée de Moscou y concentre ses efforts et les autorités ukrainiennes rapportent que les soldats russes y « détruisent tout ». Kiev se prépare aux prochaines discussions des Vingt-Sept à propos de la candidature de l'Ukraine à l'UE.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Dans la ville industrielle de Lyssytchansk, les bombardements sont incessants. Les Russes « détruisent tout », déclare le gouverneur régional Serhiy Haidai.

► Les Russes « contrôlent entièrement » le village de Tochkivka, sur la ligne de front dans le Donbass, affirment les autorités locales ukrainiennes, qui précise que « la bataille bat son plein » toujours.

► Un « consensus total » a émergé pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne lors de discussions entre les ministres des Affaires européennes des 27, a déclaré mardi le ministre français Clément Beaune.

► La Russie menace de répliquer à l'introduction de restrictions « hostiles » sur le transit de certaines marchandises via la Lituanie vers son enclave de Kaliningrad. Vilnius se défend et assure que ce transit limité est conforme aux « sanctions européennes ».

07h38 : le président indonésien Joko Widodo se rendra à Kiev et Moscou

Le chef de l'État indonésien et président du G20, Joko Widodo, se rendra prochainement en Ukraine et en Russie pour discuter des conséquences économiques et humanitaires de l'invasion russe, annonce sa ministre des Affaires étrangères. Le président se rendra à Kiev et Moscou après avoir représenté l'Indonésie comme pays invité au sommet du G7, en Allemagne les 26 et 27 juin, précise Retno Marsudi. Il sera le premier dirigeant asiatique à se rendre dans les deux pays depuis le début du conflit. « Lors de sa visite à Kiev et Moscou, le président rencontrera le président (Volodymyr) Zelensky et le président (Vladimir) Poutine », ajjoute Retno Marsudi dans un point presse en ligne.

07h16 : Irpin, près de Kiev, doit se reconstruire

La ville d'Irpin, en banlieue de Kiev, reste encore aujourd'hui un symbole de la destruction massive opérée au début du conflit en Ukraine. Quelque 60% des habitants sont revenus y vivre, mais le travail de reconstruction demeure gigantesque. Rencontre sur place avec Aryna, 17 ans, une enfant d'Irpin.

► Retrouvez le reportage de nos envoyés spéciaux, Clea Broadhurst et Julien Boileau, en cliquant ici

Aryna, dans ce qui était sa chambre avant les bombardements, à Irpin. © RFI / Clea Broadhurst

06h54 : Lyssytchansk pilonnée, les Russes « détruisent tout » selon les autorités ukrainiennes

Les frappes russes « détruisent tout » à Lyssytchansk, ville industrielle stratégique voisine de Severodonetsk dans le Donbass (est), déplorent les Ukrainiens. « L'armée russe pilonne Lyssytchansk à coups de canons, de missiles, de bombes aériennes, de lance-roquettes... ils détruisent tout », a affirmé sur Telegram Serhiy Haidai, le gouverneur de la région de Louhansk, l'épicentre de la confrontation entre armées ukrainienne et russe.

06h34 : la journaliste russe Marina Ovsiannikova vilipendée de toute part

Le 14 mars dernier, Marina Ovsiannikova, de la télévision russe Channel One, pénètrait sur le plateau du JT en brandissant derrière la présentatrice une pancarte contre la guerre menée par son pays en Ukraine. Les images ont fait le tour du monde. La journaliste était l'invitée surprise, mardi à Berlin, d'un forum des femmes réuni en amont du G7. Elle a évoqué sa situation difficile.

► Retrouvez notre article sur Marina Ovsiannikova en cliquant ici

Marina Ovsyannikova, de la chaîne de télévision publique russe Channel One, à sa sortie du tribunal de district d'Ostankinski, après avoir été condamnée à une amende de 30 000 roubles pour avoir enfreint les lois sur les manifestations à Moscou le 15 mars 2022. AFP - -

06h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

