Guerre en Ukraine: à l’école ukrainienne de Varsovie, les enfants opèrent un retour à la vie

REPORTAGE

Cela va faire quatre mois bientôt que la guerre en Ukraine a commencé. Depuis le 24 février, 7,5 millions de personnes ont quitté le pays. Certains sont revenus, mais d’autres préfèrent attendre un retour au calme. La Pologne accueille en ce moment 1,5 million de réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants. Des enfants qui ont été scolarisés dans des écoles polonaises ou dans des établissements spécifiques.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Varsovie,

C’est la fin de l’année scolaire à l’école ukrainienne de Varsovie. Une dizaine d’adolescents chantent, sagement assis dans une salle de classe. Tous sont arrivés d’Ukraine après le début de la guerre et ils ont pu suivre leur scolarité presque normalement dans cette école créée spécialement pour eux. Diana, longue chevelure blonde, a 17 ans.

« Vous savez, on a loupé plusieurs mois à cause de la guerre, on a recommencé à étudier en avril et on a suivi le programme ukrainien, constate-t-elle. En plus, on a 3 heures de polonais par semaine à l’école, ce qui nous permet de communiquer avec les Polonais même si globalement on reste dans notre environnement ukrainien. »

►À lire aussi : La Pologne face au défi de l’afflux de réfugiés ukrainiens, surtout des femmes et des enfants

L’école a été créée en moins d’un mois grâce à des fonds privés, elle accueille 230 élèves de tous âges, et 22 professeurs. Tous ont fui les atrocités de la guerre en Ukraine. Pour la directrice de l’école Oksana Kalesnikova, il était essentiel de créer un cocon pour ces enfants

« Venir en Pologne pour les enfants, c'était vraiment très difficile. Quand un enfant qui n’est pas préparé va à l’école polonaise, qu’il ne connaît pas la langue, la culture, il n’a pas d’amis, et que tout est différent, c’est un traumatisme de plus », assure-t-elle.

« Ils ont dû dire au revoir à leur papa »

Au bout de trois mois d’existence, et alors que l’année scolaire touche à sa fin, l’école ukrainienne de Varsovie affiche un bilan positif. Les enfants sont plus épanouis qu’à leur arrivée. « La première fois que j’ai vu les enfants, ils étaient comme des petits chatons, renfermés sur eux même. Quand les enfants sont partis d’Ukraine, ils ont vu des tanks, des soldats, des corps, du sang, et ils se souviennent qu’ils ont dû dire au revoir à leur papa. Il a fallu parler avec eux, les éloigner de tout ça et leur dire : c’est pour toi, c’est pour ta sécurité. Quand je raconte tout ça, j’ai encore des frissons. Mais à force de travail, on a pu constater une évolution », estime Natalia Karpate, psychologue.

Dessins d'enfants de l'école ukrainienne de Varsovie. © RFI - Murielle Paradon

Les enfants jouent et crient désormais dans les couloirs, où sont affichés des dessins colorés. Les plus grands, eux, se sont faits des amis ukrainiens et polonais, comme Ilya, un adolescent qui vient de Marioupol. « J’ai rencontré des jeunes polonais de mon âge à Varsovie. Je reste en contact avec eux et c’est bien, comme ça je peux pratiquer la langue. Aussi j’aimerais présenter ma candidature pour une université en Pologne », dit l’adolescent

Si certains élèves ukrainiens envisagent leur vie en Pologne dans les années à venir, d’autres sont dans l’incertitude. C’est ce que constate Natalia Karpate, la psychologue. « Les enfants n’ont pas de stabilité. On a fait une activité où il fallait dessiner : d’un coté ‘moi a l’école’ et de l‘autre coté ‘moi dans l’avenir’. Et beaucoup d’enfants ont laissé la page ‘avenir’ blanche, parce qu’ils n’arrivent pas à se projeter. »

C'est, en effet, difficile pour ces enfants de se projeter. Car ils sont souvent partagés entre le désir d’une nouvelle vie en Pologne et celui de retourner en Ukraine, où est restée une partie de leur famille.

►À écouter aussi : Enfants ukrainiens en Pologne: sourire à nouveau?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne