Le chef de la diplomatie israélienne en visite à Ankara pour la première fois depuis 16 ans

Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, était en Turquie ce jeudi, où il a été reçu par son homologue Mevlüt Cavusoglu. Une visite sur fond de rapprochement turco-israélien ces derniers mois, mais aussi de menaces présumées pour la sécurité des ressortissants israéliens en Turquie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Pour la première visite en 16 ans d’un chef de la diplomatie israélienne en Turquie, Yaïr Lapid et son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, ont affiché des poignées de main cordiales, chaleureuses même. Les deux ministres ont annoncé le retour prochain des ambassadeurs respectifs. Depuis 2018, la représentation diplomatique à Ankara et Tel Aviv est entre les mains de chargés d’affaires.

Même si les échanges commerciaux et les questions énergétiques étaient à l’ordre du jour, Yaïr Lapid et Mevlüt Cavusoglu ont surtout parlé de coopération sécuritaire, sur fond de menaces iraniennes présumées contre les citoyens israéliens. Par crainte d'attaques iraniennes, Yaïr Lapid avait appelé la semaine dernière les citoyens israéliens à ne pas se rendre en Turquie, en particulier à Istanbul, et à quitter « dès que possible » le pays pour ceux s'y trouvant.

Huit membres présumés d'une cellule iranienne arrêtés

Yaïr Lapid a remercié la Turquie et ses services de sécurité pour avoir empêché des « complots de l’Iran » sur leur sol. Mevlüt Cavusoglu a assuré que la coopération contre ce qu’il a qualifié de « menace terroriste » se poursuivrait, avant d’ajouter : « Nous ne laisserons jamais de telles choses se produire dans notre pays. »

Quelques heures plus tôt, des médias turcs avaient révélé l’arrestation récente de huit membres présumés d’une cellule iranienne, prêts à assassiner des citoyens israéliens à Istanbul.

« Nous avons fait passer les messages nécessaires », a fait savoir le chef de la diplomatie turque. Une visite en Turquie de son homologue iranien a été reportée à deux reprises ce mois-ci.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne