Pays-Bas: manifestation des agriculteurs en colère contre la réduction du cheptel

Aux Pays-Bas, des agriculteurs ont manifesté ce mercredi 22 juin contre le projet du gouvernement de réduire drastiquement le cheptel néerlandais. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, 40 000 selon les organisateurs, sont venues de tout le pays pour demander au gouvernement de faire marche-arrière. Reportage dans le village de Stroe.

Avec notre envoyé spécial à Stroe, Antoine Mouteau

De la musique populaire, des baraques à frites et des milliers de personnes réunies dans un champ. Au premier abord, la manifestation de Stroe, un village du centre des Pays-Bas, ressemble de près à un festival. Mais derrière la convivialité, certains agriculteurs ont du mal à cacher leur émotion.

Hans van Soest, un chapeau de cowboy juché sur la tête, se dit atterré par la politique du gouvernement de Mark Rutte. « Je me sens assez menacé. Et ce qui est dur, c’est cette façon de faire. On nous dit tout simplement qu’on est superflus. Et on ne nous propose pas d’alternative », explique-t-il.

Selon ce producteur laitier, à terme, il sera obligé de se débarrasser de la moitié de ses vaches. Il y a quelques jours, comme le reste des Néerlandais, il a appris que les autorités veulent dans de nombreuses régions une diminution de 70% des émissions d’azote. Et cela, disent-elles, pour protéger les zones naturelles.

Gouvernement déconnecté des réalités

Les activités jugées polluantes des agriculteurs sont les premières visées. Beaucoup ici reprochent au gouvernement de centre-droit d’être complètement déconnectés de leur réalité.

« Je suis là pour montrer que la société n’est pas d’accord avec le petit groupe qui nous dirige depuis La Haye, avec ses projets qui ne sont basés sur rien, si ce n’est sur des idéaux qui sortent de nulle-part », estime Joop van ’t Water, 15ᵉ génération d’une famille de fermiers.

Mais en réalité, même le gouvernement néerlandais traine des pieds. S’il souhaite maintenant agir, c’est surtout parce qu’en 2019, un tribunal a condamné l’État à respecter ses engagements passés contre les gaz à effets de serre.

