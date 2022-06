Pologne: «La Commission européenne devrait répondre plus fermement aux menaces qui pèsent sur les valeurs»

Entretien

Indépendance de la justice, atteintes aux droits humains… la Pologne est dans le viseur de l’Union européenne pour ses manquements à l’État de droit. Mais l’UE se montrerait-elle plus conciliante aujourd’hui envers ce pays qui accueille la plupart des réfugiés ukrainiens sur son sol ? Éléments de réponse avec Adam Bodnar, juriste polonais et professeur de droit spécialisé dans les questions de droits de l’homme.

RFI: La Commission européenne vient de donner son feu vert au plan de relance en Pologne, bloqué pendant plus d’un an pour non-respect de l’État de droit. Les autorités polonaises sont revenues sur une réforme contestée de la justice, mais est-ce suffisant selon vous ?

Adam Bodnar: Selon moi, la décision européenne arrive trop tôt car ce qui a été adopté par le Parlement polonais ne résout pas les problèmes concernant le système judiciaire. La nouvelle chambre, la chambre professionnelle de responsabilité qui va remplacer la chambre disciplinaire ne garantit pas l’indépendance de la justice en ce qui concerne les procédures engagées contre des juges. En outre, il y a un problème majeur sur lequel la Commission ne s’est pas encore penchée, c’est que le Conseil national judiciaire est sélectionné majoritairement par les politiques et non par les juges. Et malheureusement le parti au pouvoir (le parti national-conservateur Droit et justice, ndlr) a beaucoup de poids dans le choix des juges qui sont nommés. Et on le voit, les juges qui ont été nommés par le Conseil national judiciaire ne se comportent pas d’une manière très indépendante.

La guerre en Ukraine a-t-elle changé la vision de l’Union européenne sur la Pologne, a-t-elle tendance à être plus conciliante du fait que les Polonais accueille la majorité des réfugiés ukrainiens ?

Il ne s’agit pas que de l’Union européenne mais aussi des États-Unis qui ont un rôle géopolitique majeur ici. La Pologne est devenue un vecteur pour le transport militaire, le transport des armes et autres soutiens à l’Ukraine. Et tout à coup, les États-Unis veulent avoir une bonne coopération avec les autorités polonaises. Je suis d’accord avec ça mais en même temps la pression qui peut être faite pour le respect de l’État de droit, est moindre.

Et je pense que c’est la même chose avec l’Union européenne. L’Union européenne préfère avoir un pays, la Pologne, qui va continuer à coopérer avec elle sur des sujets tels que l’adoption de nouvelles sanctions, la politique énergétique, la politique climatique... Tout cela parce qu’on est dans une période de turbulences. Cela signifie que la Commission européenne n’est pas aussi si forte qu’elle l’a été dans le passé, concernant le respect de valeurs. Selon moi, elle a une approche à courte vue. La Commission devrait répondre plus fermement aux menaces qui pèsent sur les valeurs. Parce que toute l’idée de l’intégration européenne est basée sur des valeurs et on ne peut pas les occulter. Sinon on va se retrouver avec un autre pays au sein de l’Union européenne, en plus de la Hongrie, qui sera un pays autoritaire, et ce n’est dans l’intérêt de personne.

Quels droits vous paraissent menacés aujourd’hui en Pologne ?

Le problème majeur c’est l’accès à la justice parce que si vous n’avez pas de tribunal indépendant, on peut se demander si les droits des citoyens sont garantis. Nous avons en ce moment beaucoup d’affaires qui atterrissent devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, nous avons un problème avec les services publics. Si vous travaillez comme fonctionnaire et que vous voulez survivre, il vaut mieux être loyal envers le parti au pouvoir, surtout si vous êtes juge ou procureur, sinon vous vous exposez à des problèmes. Et ça pose question sur l’intégrité de ces services publics. Sinon, nous avons beaucoup de soucis concernant les droits des LGBT+, leurs droits ne sont pas garantis. (…) Et puis bien sûr les femmes, qui ont un accès très restreint à l’avortement, à cause d’une décision de la Cour constitutionnelle.

Que peut faire la Commission européenne pour pousser la Pologne à respecter ces droits ?

La Commission et les autres institutions européennes doivent se préoccuper le plus possible de la situation en Pologne (…). Peut-être que le gouvernement polonais sera moins enclin à utiliser tous ces nouveaux instruments et à en tirer profit dans le cadre des futures élections. Mais je ne pense pas que la Commission doive faire plus, on doit attendre les élections. L’opposition doit gagner les élections pour inverser le cours de l’histoire en Pologne. Même si les pressions internationales peuvent retarder les effets néfastes de la politique actuelle sur la vie des citoyens polonais et leurs droits.

