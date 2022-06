À la Une: l’Union européenne claque la porte au nez des Balkans occidentaux

Revue de presse des Balkans

Pas de statut de candidat pour la Bosnie-Herzégovine, pas de libéralisation des visas pour le Kosovo, pas d’ouverture des négociations d’adhésion pour la Macédoine du Nord et l’Albanie. Jeudi, les Balkans occidentaux se sont de nouveau heurtés à une porte fermée lors du sommet de Bruxelles, jeudi 23 juin. Amers, les six pays ne cachent plus leur colère.

Jusqu’à la veille de ce rendez-vous, les pays des Balkans occidentaux avaient hésité à venir, craignant d’être les grands oubliés après l’annonce de l’octroi du statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie. Au Kosovo, on voulait néanmoins rester positif.

Quelques jours plus tôt, le membre serbe de la présidence de Bosnie-Herzégovine était l’un des rares invités étrangers présents au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Milorad Dodik a profité de l’occasion pour rencontrer Vladimir Poutine et réitérer tout son soutien à la Russie.

Blocus russe de l’Ukraine : embouteillages monstres sur le Danube

À cause du blocus maritime russe, l’Ukraine ne peut compter que sur ses deux ports fluviaux du Danube et un seul bras du delta resté ouvert pour ses exportations et particulièrement celles de produits agricoles via la mer Noire. Résultat : des embouteillages monstres au large de la Roumanie et des délais qui ne cessent de s’allonger. L’enjeu est pourtant majeur : si la crise s’enlise, les Nations unies redoutent un « un ouragan de famines », notamment en Afrique.

« Je ne suis pas un lâche ni un héros, je suis un déserteur ». Roman Romanenko a été poursuivi et persécuté pour son opposition au régime de Vladimir Poutine. Il a quitté la Russie, il y a quatre ans pour venir en Serbie. Le 3ème volet des carnets d’exils publiés par le Courrier des Balkans, en accès libre.

Réfugiés à Lesbos, le procès de la honte

C’est un procès de la honte qui s’est ouvert le 22 juin sur l’île grecque de Lesbos. Celui d’une jeune Afghane accusée d’incendie criminel pour avoir tenté de s’immoler par le feu au camp de Mavrovouni durant l’hiver 2021. Les ONG dénoncent un acharnement judiciaire.

Depuis 2015, Lesbos a vu arriver des centaines de milliers de réfugiés venus de l’autre rive de la mer Égée. Certains sont restés et s’engagent aujourd’hui pour améliorer le quotidien des nouveaux arrivants. Mais ici, on se prépare aussi au départ prochain des grandes ONG humanitaires. Un reportage en accès libre.

Défendre le patrimoine historique

En Bosnie-Herzégovine, la profanation du cimetière des Partisans de Mostar suscite une puissante vague d’émotion. Plus de 600 tombes de ce symbole de la lutte antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale ont été détruites dans la nuit du 13 au 14 juin. Des citoyens s’organisent pour rénover ce monument historique, symbole de la lutte antifasciste.

En Roumanie, de nombreux bâtiments classés tombent en ruine, faute d’investissements publics. Pour tenter de les sauver, l’architecte Eugen Vaida a fondé l’Ambulance des monuments, une ONG qui opère désormais dans tout le pays. Reportage en Transylvanie.

