À Munich, des ONG appellent à manifester à la veille du prochain sommet du G7

L’actuelle décennie est la dernière durant laquelle une catastrophe climatique peut être évitée affirme les organisateurs dans leur appel conjoint pour manifester dans la capitale bavaroise ce samedi (image d'illustration). REUTERS/Philippe Wojazer

Le sommet du G7 débute dimanche dans les Alpes bavaroises en Allemagne avec les chefs d’État et de gouvernement des sept pays les plus industrialisés. Comme lors de chaque édition de cette rencontre, des organisations et la société civile se mobilisent pour une critique radicale du sommet ou pour mettre en avant leurs revendications qu’ils jugent insuffisamment prises en compte par les grands de ce monde.