[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: L'armée ukrainienne a reçu l'ordre de se retirer de Sievierodonetsk

Au 121e jour de l'invasion russe en Ukraine, mercredi 22 juin, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de quitter la ville de Sievierodonetsk face à l'avancée de l'armée russe dans cette région du Donbass.

Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Après avoir tenté de résister à l'avancée russe, l'armée ukrainienne a reçu l'ordre de quitter la ville de Sievierodonetsk.

► À Bruxelles, les Vingt-Sept ont accordé jeudi à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne, un jalon hautement symbolique.

► Le sommet européen de jeudi à Bruxelles doit être suivi ces jours-ci des sommets du G7 et de l'Otan. La question de l'aide financière et militaire à Kiev devrait être au cœur des discussions.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

06h44 : Budapest ne veut pas plus de sanctions contre Moscou

L'Union européenne devrait cesser d'empiler les sanctions contre la Russie et plaider en faveur d'un cessez-le-feu et pour des négociations, a déclaré jeudi un conseiller du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. S'exprimant en marge d'un sommet européen au cours duquel les Vingt-Sept ont officiellement accordé le statut de candidat à l'entrée dans l'Union à l'Ukraine et à la Moldavie, Balazs Orban a dit penser que de nouvelles sanctions pénaliseraient le bloc européen davantage que la Russie.

Très dépendante des importations d'hydrocarbures russes, la Hongrie freine autant qu'elle peut les initiatives qu'elle juge hostiles à Moscou, d'autant que la Russie construit un réacteur nucléaire sur le sol hongrois.

06h25 : Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Sievierodonetsk, selon le gouverneur

Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Sievierodonetsk, le 24 juin 2022. © RFI

Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville de Sievierodonetsk, dans l'est du pays, théâtre d'âpres combats avec l'armée russe, a annoncé vendredi le gouverneur régional.La conquête de Sievierodonetsk est une étape cruciale dans le plan de conquête russe du bassin industriel du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014.

« Les forces armées ukrainiennes vont devoir se retirer de Sievierodonetsk. Ils en ont reçu l'ordre », a déclaré sur Telegram Serguiy Haïdaï, le gouverneur de Lougansk, où se situe cette localité stratégique. « Cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions qui ont été constamment bombardées depuis des mois », a-t-il ajouté.

La ville a été « presque réduite en ruines » par les bombardements continuels, selon lui. « Toutes les infrastructures essentielles ont été détruites. 90% de la ville est endommagée, 80% des maisons devront être détruites », a-t-il estimé.

06h20 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez retrouver notre live d'hier en suivant ce lien.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

