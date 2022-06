Géorgie: les manifestations anti-gouvernement et pour l’adhésion à l’UE se poursuivent

Ce vendredi soir, des milliers de personnes se sont réunies à nouveau dans le centre de Tbilissi, la capitale du pays. Un jour après la décision du Conseil européen de ne pas accorder à l’ex-république soviétique le statut de pays candidat à l’UE, la colère est grande dans le pays contre le gouvernement, accusé d’avoir fait à dessein échouer la candidature géorgienne.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Les mouvements de la société civile du pays souhaitent appeler régulièrement les 3,7 millions de Géorgiens afin d’obliger leur gouvernement à remplir les conditions fixées par les instances européennes, pour lui octroyer le statut de pays candidat à l’UE, ainsi que cela a été fait pour l’Ukraine et la Moldavie.

« L’oligarchie, en la personne de Bidzina Ivanichvili, c’est ça notre principal problème »: devant peut-être 25 000 Géorgiens, les orateurs de la manifestation de ce vendredi soir n’ont cessé de dénoncer le travail de sape de leur gouvernement. Pendant la décennie au pouvoir du « Rêve géorgien », le parti de Bidzina Ivanichvili, le pays est passé du statut de meilleur partenaire de l’UE parmi les ex-républiques soviétiques à pays qui risque de rester aux portes de l’Europe.

Remplir toutes les recommandations données par l’UE

Shota Dighmelachvili, un des dirigeants du mouvement « Honte », vendredi, se montre résolu: « On veut que soient remplies toutes les recommandations données à la Géorgie par l’Union européenne. Nous entamons un mouvement de résistance civile non violent, jusqu’à ce que ces demandes soient remplies. »

Les manifestants étaient moins nombreux ce vendredi soir en comparaison avec lundi dernier. Tout l’enjeu pour les organisations de la société civile va être désormais d’entretenir la détermination des Géorgiens à se battre pour leur avenir. Plus de 80% d’entre eux aspirent à intégrer l’UE et l’Otan. Mais la bataille va être difficile, alors que les vacances d’été approchent et que le gouvernement se montre de plus en plus autoritaire.

