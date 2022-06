Le nouveau Premier ministre australien en offensive de charme en France

RFI

L'Australie et la France vont-elles réussir à tourner la page de l'affaire du contrat de sous-marins soudainement annulé par Canberra en automne dernier ? L'occasion est en tout cas bel et bien là : après le sommet de l'Otan les 29 et 30 juin à Madrid, le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, rencontrera le président Emmanuel Macron à Paris. Même s'il est très peu probable que l'Australie décide de revenir sur sa décision d'acheter plutôt des bâtiments à propulsion nucléaire américains, l'heure est aujourd’hui à l'apaisement après une véritable tempête diplomatique.