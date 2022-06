Royaume-Uni: démission du président du Parti conservateur après deux revers électoraux

C’est une triple claque pour Boris Johnson. Deux semaines après avoir remporté de justesse un vote de confiance, le Premier ministre britannique vient de subir deux défaites dans des législatives partielles. Dans la foulée, le président exécutif du Parti conservateur, Oliver Dowden, vient de démissionner.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

La lettre a été envoyée à 5 h 30 ce vendredi matin. Oliver Dowden explique qu’ « après une série de revers électoraux, nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n’était. Quelqu’un doit prendre ses responsabilités ». Oliver Dowden, le président du Parti conservateur et fidèle historique de Boris Johnson, dit partager la « détresse et la déception » des électeurs après les récents événements, notamment le Partygate et la perte de 500 sièges aux dernières élections locales.

Pire résultat des Tories

Oliver Dowden démissionne quelques minutes après les résultats de deux législatives partielles. Les Tories ont enregistré leur pire résultat et perdu les deux sièges. Boris Johnson n’a pas encore réagi publiquement. Il est en ce moment au Rwanda pour le sommet du Commonwealth, mais il avait indiqué, en amont, qu’il ne démissionnerait pas en cas de revers.

Le gouvernement restera-t-il loyal ?

Le Premier ministre est protégé d’un nouveau vote de défiance de son parti pendant un an, puisqu’il a remporté le dernier début juin. Mais son gouvernement, jusqu’ici loyal, pourrait décider de se retourner contre lui au vu des dernières contre-performances électorales et à deux ans du prochain scrutin.

Reconnaissant des résultats « difficiles », Boris Johnson a promis vendredi d' « écouter » les électeurs, mais s'est montré déterminé à « continuer » son travail à la tête du gouvernement. « Nous devons reconnaître que nous devons faire plus et nous le ferons, nous continuerons, en répondant aux préoccupations des gens », a déclaré le Premier ministre Britannique depuis le Rwanda.

