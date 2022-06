Royaume-Uni: les Britanniques se serrent la ceinture à cause de l'inflation

Les chiffres de l’inflation continuent de s’emballer au Royaume-Uni. Les prix ont augmenté de 9,1% en mai, selon l’Office national des statistiques. Conséquence, les Britanniques achètent moins dans les supermarchés.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Retraitée, Iris commence à s’inquiéter à la caisse des supermarchés. Elle fait partie de ces 40% de Britanniques qui réduisent leur caddie hebdomadaire, à cause de l’augmentation des prix. « Tout l’alimentaire a augmenté, pas de beaucoup, mais assez pour qu’on ne soit plus à l’aise financièrement. Et ce sera encore pire cet hiver, avec l’augmentation des prix de l’énergie », raconte-t-elle.

Les dépenses ont chuté de 1,6% en volume par rapport à avril. Et les perspectives sont moroses: la confiance des consommateurs, qui avait déjà atteint un plus bas historique en mai, a encore baissé en juin, selon l'institut GfK. Elle a atteint -41, pire score jamais enregistré depuis le début des relevés.

« J’ai dû renoncer à mes petits plaisirs »

Et l’inflation n’affecte pas que les plus démunis. Chargée des courses pour sa famille de quatre personnes, dont deux ados, Laura, avocate, a dû changer ses habitudes : « Si je dois faire un plein de courses, je vais chez les discounters, les supermarchés allemands. Eux, ils conservent des prix bas. Je me concentre sur ce dont on a besoin, ce qui vient d’ici, les légumes et la viande. Tout ce qui contient du blé a augmenté. Avant, le paquet de pâtes coûtait 80 centimes, on n’en trouve plus à ce prix ».

De nombreux produits de base ont vu leur prix exploser. C’est le cas des pâtes par exemple, dont le prix a augmenté de 16%. La juriste ne diminue pas pour autant les portions des repas, mais elle se fait moins plaisir, comme David, un retraité. « Je n’achète presque plus de vin. Avant, mes courses tournaient autour de 100 livres la semaine. Maintenant ça peut atteindre 140, 150 livres, alors j’ai dû renoncer à mes petits plaisirs », dit-il.

À cause de l’inflation galopante, le budget alimentaire annuel pourrait augmenter de près de 450€ cette année.

