Transport aérien: la compagnie Ryanair en grève pour dénoncer un manque de personnel

Les salariés de Ryanair se plaignent de salaires trop bas et de conditions de travail difficiles, l’entreprise irlandaise se mettra donc en grève ce week-end dans plusieurs pays européens. Phil Noble/Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il y a plus de voyageurs qu’avant la pandémie en 2019, mais pas plus de personnel et c’est une équation difficile pour les salariés de Ryanair qui se plaignent de salaires trop bas et de conditions de travail difficiles où les temps de pause ne sont pas respectés. L’entreprise irlandaise se mettra en grève ce week-end en France, en Espagne, en Belgique, en Italie et au Portugal.