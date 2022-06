Au moins 18 morts dans les tentatives de franchissement de la frontière entre le Maroc et Melilla

Les migrants ont tenté de passer à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla, le 24 juin 2022.

Au moins 18 personnes sont mortes ce vendredi 24 juin aux portes de l'Europe. 2 000 migrants ont tenté aux premières heures de la matinée de franchir le mur d'enceinte entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Selon une source politique marocaine, les victimes ont été tuées, soit dans une bousculade, soit en tombant du haut mur d'enceinte qu'elles essayaient d'escalader. Cette tentative d'entrée massive dans l'une des deux enclaves espagnoles est la première depuis la normalisation mi-mars des relations entre Madrid et Rabat, après une brouille diplomatique de près d'un an.

En règle générale, ceux qui tentent de rejoindre l’Espagne, donc l’Europe, via l’enclave espagnole de Melilla, frontalière du Maroc, le font en tentant d’escalader le grillage. Un grillage haut de 6 mètres, très large et très hérissé de barbelés partout. Ce qui rend la tentative très difficile et dangereuse.

Collaboration entre le Maroc et l'Espagne

Cette fois-ci, cas sans précédent, les migrants ont surpris les forces de l’ordre en cisaillant une des portes grillagées qui mène à Melilla avant de rejoindre le centre de détention. Les gardes civils ont assuré que cette tentative a été menée de façon très réfléchie, déterminée et violente, et ce, malgré l’usage d’hélicoptères.

De source espagnole, les migrants auraient pu être bien plus nombreux à passer si la coordination et la collaboration avec les forces marocaines n’avaient été excellentes, les gendarmes marocains ayant en effet pu stopper l’essentiel des candidats au passage en force. Le motif ? Les excellentes relations entre Madrid et Rabat qui s’expliquent par le fait que le président Pedro Sanchez appuie le roi Mohamed VI quant à son projet d’autonomie contrôlée du Sahara occidental.

