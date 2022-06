Kiev accuse Moscou d’«attirer» Minsk «dans la guerre» en tirant des missiles depuis la Biélorussie

© Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via Reuters

Selon Kiev, les tirs en question sont partis de la Biélorussie samedi matin, quelques heures avant la rencontre entre les présidents biélorusse Alexandre Loukachenko et russe Vladimir Poutine. Ils se sont entretenus à Saint-Pétersbourg le 25 juin 2022.

Une vingtaine de missiles ont été tirés depuis la Biélorussie vers un village du nord de l'Ukraine samedi 25 juin. Les autorités ukrainiennes affirment qu'aucune victime n'est à déplorer mais Kiev accuse Moscou de vouloir « attirer » Minsk dans le conflit. Cela alors que la Biélorussie a une posture ambiguë et que son président Alexandre Loukachenko rencontre son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg le même samedi.

Kiev a accusé samedi Moscou de vouloir « attirer » Minsk, allié diplomatique de la Russie, « dans la guerre » en Ukraine, après avoir fait état plus tôt dans la matinée de missiles russes tirés depuis la Biélorussie voisin sur un village ukrainien.

« La frappe d'aujourd'hui est directement liée aux efforts du Kremlin pour attirer la Biélorussie dans la guerre en Ukraine en tant que cobelligérant », a affirmé sur Telegram la direction générale du renseignement ukrainien, rattachée au ministère de la Défense.

« Vers 05h heures du matin (02h TU, 4h heure de Paris), la région de Tcherniguiv a subi un bombardement massif de missiles. 20 roquettes ont visé le village de Desna, tirés depuis le territoire de la Biélorussie (et aussi) depuis les airs », avait indiqué dans la matinée sur Facebook le commandement Nord des troupes ukrainiennes, précisant qu'« il n'y avait pas de victimes » à ce stade. « Une infrastructure a été touchée », a précisé l'armée ukrainienne, sans indiquer si elle était militaire ou non.

Selon le renseignement ukrainien, « six avions Tu-22M3 ont tiré 12 missiles de croisière depuis la ville de Petrykaw », dans le sud de la Biélorussie. « Les bombardiers ont décollé de l'aéroport de Chaïkovka dans la région de Kalouga (ouest) en Russie », à 270 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne, a-t-il indiqué. « Ils sont ensuite entrés dans l'espace aérien de la Biélorussie. Après avoir lancé les missiles, ils sont retournés en Russie », a-t-il affirmé, précisant qu'en plus de Desna, les Russes avaient touché des cibles « dans les régions de Kiev et de Soumy » (nord-est).

Poutine et Loukachenko se rencontrent samedi à Saint-Pétersbourg

Desna, petit village de 7 500 habitants avant la guerre, se situe à 70 km au nord de Kiev et à la même distance au sud de la frontière avec la Biélorussie.

Cette frappe intervient alors que le président russe Vladimir Poutine et son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko doivent se rencontrer samedi à Saint-Pétersbourg en Russie. Les deux présidents ont déjà annoncé leur intention d’améliorer les relations entre leurs services de renseignement. Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est également attendu à Minsk.

Quoique non belligérant dans le conflit avec l'Ukraine à ce stade, la Biélorussie a servi de soutien logistique aux troupes de Moscou, notamment dans les premières semaines de l'offensive russe.

Le pays, dirigé par Alexandre Loukachenko depuis 1994, est depuis largement visé par les sanctions occidentales prises aussi contre la Russie. Celle-ci soutient entièrement le régime de Minsk, notamment en matière économique, surtout depuis la réélection contestée d’Alexandre Loukachenko en 2020.

(Avec AFP)

