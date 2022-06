Le Vatican met en ligne de nouvelles archives du pontificat Pie XII

La Secrétairerie d’État a annoncé la mise en ligne de milliers de documents concernant les juifs et leur demande de protection sous le pontificat du pape Pie XII. Des fonds qui permettent de mieux comprendre le rôle du Saint-Siège à cette époque envers des juifs, pour la grande majorité convertis au catholicisme, même si de nombreuses zones d'ombres ne sont pas encore levées sur ce pontificat.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Ce fonds est constitué pendant la fin du pontificat du pape Pie XI après l’adoption des lois raciales italiennes de 1938 qui persécutent les juifs. Beaucoup de catholiques d’origine juive, persécutés par l’État, font appel au Vatican pour qu’il leur assure protection. L’historienne Nina Vabousquet, chercheuse à l’école française de Rome, travaille depuis plusieurs années sur ces archives :

« À partir de ce fonds se sont rajoutés après plusieurs autres dossiers, durant les années 1939, 1940, 1941, surtout au début du pontificat de Pie XII, qui concernent beaucoup l'aide à l'émigration. Mais en fait, la grande majorité de ces juifs du Vatican sont des catholiques d'origine juive. »

Des 40 000 documents dont 70% déjà sont numérisés, il ressort le rôle humanitaire que le Saint-Siège et le pape Pie XII ont joué auprès de ces juifs. On y apprend notamment l’existence d’une filière d’émigration au Brésil où plus de 900 personnes seront exilées pour fuir la persécution.

Un effort incomplet

Cet effort de transparence du Saint-Siège est louable, selon Nina Valbousquet, mais reste incomplet si l’on veut se faire une idée plus précise du rôle véritable de Pie XII et du Saint-Siège vis-à-vis des juifs.

« On ne peut pas refaire l'histoire de ces personnes-là, si on ne va pas chercher ailleurs, dans les autres archives du Vatican, les autres dossiers qui correspondent. C'est-à-dire qu'il y a les fonds de la nonciature de France, par exemple, aux archives apostoliques. Ce ne sont pas les mêmes archives et elles ne sont pas numérisées. Donc si l'on prend juste ce fond tout seul, disons que ça ne sert pas à grand-chose. »

Le reste des archives de ce « fonds juifs » devrait bientôt être accessible, a promis le Vatican.

Les chercheurs du monde entier continuent, eux de plonger dans les documents du pontificat de Pie XII, ouverts il y a deux ans, pour faire la lumière sur l’un des pontificats les plus controversés de l’histoire.

