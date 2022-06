Les cheminots britanniques enchaînent avec un troisième jour de grève

Troisième jour de grève pour les cheminots britanniques. Ici, le piquet de grève à la gare d'Euston à Londres. © Sarah Collier/AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les cheminots britanniques observent samedi leur troisième jour de grève de la semaine, dans un conflit qui porte sur l'emploi et les salaires face à l'inflation record depuis 40 ans qui frappe le Royaume-Uni. Cette grève, qui a commencé mardi et jeudi, est la plus importante que connaisse le pays depuis trois décennies.